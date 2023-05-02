Что будет ВСУ проще взять под контроль - Крым или Донбасс: прогноз эксперта

В случае успеха украинских войск на юге русские оккупанты должны покинуть свои позиции на Донбассе. Об этом в интервью Главреду сказал эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Я думаю, что в результате успешных действий, как только силы Украины проведут их на юге, будут угрожать Крыму и поставят условие по отводу войск, россияне из Донбасса выйдут сами. Для них Донбасс не имеет никакого значения кроме территории как таковой и плацдарма, с которого они могли бы дальше продвигаться для завоевания всей Украины, которая на самом деле их интересует. Луганская и Донецкая область для РФ – исключительно инструмент на пути реализации их дальнейших агрессивных амбиций", ‒ сказал он.
Именно по этой причине, говорит Мусиенко, русские оккупанты бросят все силы на оборону Крыма.
"Поэтому они все бросят на оборону Крыма, Севастополя. Более того, будут предлагать какие-то переговоры о том, что они готовы выйти из Донбасса в обмен на предоставление Крыму статуса Гонконга (как это было во времена после Британской империи) или какие-то другие политические договоренности. Они будут любым образом пытаться выпрашивать, чтобы им дали хотя бы что-то по Крыму", ‒ сказал он.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Мусиенко убежден - успехи украинских войск по деоккупации Крыма вполне могут запустить разрушительные процессы внутри страны-агрессора РФ.
"Но ведь никто с нашей стороны не планирует соглашаться на их условия. Как только украинские войска будут на перешейке возле Крыма, в России могут начаться внутренние процессы. Ведь тогда россияне увидят, что Путин - не тот человек, который способен управлять государством, что он несет лишь поражения и потери, и это не тот лидер, который им нужен. Поэтому там тоже могут происходить перестановки, что создаст для нас окно возможностей, которым мы можем воспользоваться и освободить Крым. Но это окно возможностей продлится совсем недолго", ‒ сказал он.
Контрнаступление ВСУ
Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию и, в том числе, будут освобождать оккупированный Крым. По словам гаранта, успех военной операции зависит от военной поддержки Запада.
Украинский военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду заявил, что для освобождения Крыма ВСУ нужно будет подойти к Азовскому побережью и разбомбить Крымский мост. Оккупанты попадут в окружение, и украинским войскам даже не придется заходить на полуостров. Однако что касается Донбасса, там ситуация другая и за него придется серьезно воевать.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что после выхода к Азовскому морю ВСУ начнут наносить новые удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму. По мнению Арестовича, армия Украины уничтожит Крымский мост и Черноморский флот.
Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:
Война России против Украины: