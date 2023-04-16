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"Дадут одну винтовку на двоих": Жданов объяснил, как дальше будет воевать Россия

Алёна Воронина
16 апреля 2023, 04:30
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Путину безразлично, сколько российских оккупантов погибнет на поле боя, поэтому он может отправлять захватчиков воевать практически безоружными.
Олег Жданов, российские военные
Жданов объяснил, как дальше будет воевать Россия/ Главред, Facebook

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин будет гнать россиян на войну при любых условиях. Он пытается "натянуть" Вторую мировую на нынешнюю войну против Украины, чтобы заставить граждан РФ идти в военкоматы.

Кремль пугает россиян якобы угрозой для них со стороны украинцев. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"В России будут гнать людей на войну при любых условиях. Они поднимут историю Сталинградской битвы. Путин же пытается максимально натянуть Вторую мировую войну на нашу сегодняшнюю, чтобы заставить людей идти в военкоматы. Россиянам говорят: "Если вы не пойдете воевать сегодня и сейчас, то завтра придут "укронацисты" и всех расстреляют, придет НАТО и заберет ваш туалет на улице, придется идти в чистое поле". Именно на это они делают натиск", – отмечает военный эксперт.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По его словам, россиян погонят на поле боя, даже если тем нечем будет воевать. Верхушку власти в России не интересует, сколько российских оккупантов погибнут на фронте, поэтому их могут отправлять воевать практически безоружными.

"Так вот во время Сталинградской битвы Сталин гнал народ в бой, давая одну винтовку на двоих. Одному давали винтовку, другому – обойму из пяти патронов. При этом говорили, что всё равно одного из них сейчас быстро убьют, и тогда второй возьмет винтовку. Поверьте, здесь будет то же самое", – сказал Жданов.

Война в Украине

Раньше в ВСУ предупредили о ракетной угрозе со стороны оккупантов на Пасху. Страна-агрессор Россия усилила психологическое и огневое давление на гражданское население в Украине. Российская оккупационная армия очень цинична, поэтому на Пасху не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские захватчики уже применяют на фронте управляемые авиабомбы массой 1500 кг. Однако наибольшая опасность от их применения для прифронтовых регионов, ведь такие бомбы после запуска способны лететь максимум на 70-80 км.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что российская оккупационная армия вернулась к применению тактики выжженной земли в войне против Украины. Но теперь они применяют ее по-другому – выбирают определенный участок и бьют по нему всем, чем можно, пока не сравняют с землей. Вследствие этого там остаются руины, на которых украинские военные не могут удержаться, поэтому вынуждены отходить назад.

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