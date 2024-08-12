'Дорогого стоит': Мусиенко назвал 'козырные' объекты на Курщине для преимущества над РФ

В Курской области есть воинские части и объекты, которые бы добавили козырей, если бы РФ потеряла над ними контроль, рассказал Александр Мусиенко.

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Мусиенко назвал стратегические цели в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, ГУР

Курская АЭС является чрезвычайно важной с точки зрения стратегического превосходства над РФ. Также на Курщине расположена крупная авиабаза, где хранятся боеприпасы, авиационные средства поражения и другое военное оборудование, которая также может стать "козырем". Об этом во время чата на Главреде рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Одна Курская АЭС - это уже дорогого стоит. На Курщине также есть большая авиабаза, где могут храниться различные боеприпасы, авиационные средства поражения и т.д.", - рассказал Мусиенко.

По его словам, Россия использует эту авиабазу минимально, из-за ее близости к границе, ведь враг просто боится рисковать. Однако этот страх не является безосновательным, поскольку почти каждую неделю украинские воины успешно атакуют российские аэродромы.

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"Так, например, на прошлой неделе был Морозовск, на этой неделе - Липецкая авиабаза", - вспомнил эксперт.

Мусиенко также отметил, что на Курщине есть воинские части и объекты, где расположены центры радиотехнической и радиоэлектронной разведки, по которым уже были нанесены удары перед началом расширения плацдарма и наступления в этом регионе. В частности, использовались дроны и ракеты "Нептун" для уничтожения нескольких военных объектов.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Бои в Курской области РФ - что известно

Напомним, операция Сил обороны Украины в Курской области, начавшаяся 6 августа, продолжается шестой день. По данным The Economist, к 10 августа украинские войска продвинулись на 40 км вглубь территории РФ, что вызвало панику в Кремле и объявление чрезвычайного положения. Российские войска оставляли технику и боеприпасы, а около 76 тысяч местных жителей эвакуировались.

Атака на Курскую область стала шоком для Путина и российского военного руководства, которые до сих пор не нашли способа остановить "украинское наступление", пишет Bild. ВСУ продолжают давление с помощью дронов, ракет и артиллерии.

Также 12 августа в Сети появилось видео, на котором жители Курской области приветствуют бойцов ВСУ. Автомобиль с украинскими защитниками остановился, чтобы узнать, не обижают ли их. Две пожилые женщины попросили подвезти их, и одна из них, хотя и не украинка, говорила на украинском.

Как сообщал Главред, украинские войска продолжают наступать в районе города Суджа, продвигаясь вдоль автодороги 38К-004 и на юг и север от него. Недавно их заметили в 22 км к юго-востоку от Суджи, вблизи села Гирьи, на пути к слободе Белая.

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