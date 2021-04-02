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Эксперты назвали самый опасный сценарий агрессии РФ против Украины

2 апреля 2021, 08:07
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Всего возможны три сценария эскалации войны на Донбассе. Но один из них самый опасный, хоть и маловероятный.

Война на Донбассе
Возможны три сценария эскалации войны на Донбассе / УНИАН

Украинские и зарубежные эксперты озвучили три наиболее вероятные сценария развития событий, вызванных эскалацией на Донбассе, которую провоцирует страна–агрессор Россия.

Мнение украинских чиновников, дипломатов, военных и представителей зарубежных партнеров Украины опубликовано на сайте LB.ua.

Первый сценарий предполагает, что Россия демонстрирует силу, играет на нервах и проверяет реакцию Запада на рост угрозы.

Согласно второму сценарию, Россия умышленно идет на эскалацию конфликта на Донбассе. В таком случае возможно привлечение непосредственно подразделений вооруженных сил РФ к боевым действиям. Формальным поводом для этого может стать все та же "защита местного населения".

Читайте такжеХомчак заявил, что РФ стягивает войска к украинским границамТретий сценарий считается самым маловероятным, но самым опасным. РФ может сделать попытку атаковать со стороны Крыма и продвинуться вглубь украинской территории для того, чтобы взять под контроль гидротехнические сооружения, способные обеспечить водой оккупированный полуостров. Для восстановления водоснабжения в Крым россиянам нужно разрушить дамбу, расположенную неподалеку пгт Каланчак в Херсонской области, то есть установить устойчивый контроль над этой территорией - до города Новая Каховка.

Эксперты также определили несколько целей вероятного обострения, кроме восстановление водоснабжения в Крым. Среди них:

  • ответ на санкции против пророссийских политиков в Украине, их медиаактивов и бизнеса;
  • напоминание к второй годовщине президентства Зеленского о его невыполненное обещание быстрого мира на Донбассе;
  • демонстрация неспособности украинской власти защитить страну, спровоцировав внутреннюю дестабилизацию в Украине;
  • срыв проведения "Крымской платформы", которая планируется ко Дню Независимости Украины.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • Верховная Рада 30 марта приняла постановление с осуждением обострения Россией боевых действий на Донбассе 26 марта, в результате которого четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения. Парламент призвал Москву вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства в рамках существующих договоренностей. Также Рада призвала мировое сообщество усилить давление на Москву.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу и заявил, что вооруженный конфликт не удается урегулировать из-за того, что Киев не намерен вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР".
  • При этом Песков, комментируя планы Кремля провести отдельные переговоры с Францией и Германией по Донбассу, согласился с тем фактом, что без Украины урегулировать конфликт нельзя.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. По его словам, Россия своими действиями завела ситуацию в тупик, выходом из которого является только дипломатия.

Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

война на Донбассе военная агрессия РФ новости Украины
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