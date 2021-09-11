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Ермак заявил, что РФ уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины, и привел пример

11 сентября 2021, 12:26

Глава Офиса президента обратил внимание на биржевую цену на природный газ в Европе. По состоянию на пятницу, 10 сентября, она снова взлетела.

Ермак
Андрей Ермак сделал заявление относительно Северного потока-2 / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать газопровод Северный поток-2 в качестве оружия против Украины.

Как рассказал Ермак на конференции YES Brainstorming, в пятницу, по данным биржи IC Future, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, на максимуме достигнув 57.25 евро за мегаватт/час.

"Мы должны осознавать все риски. Я недаром привел цены вчерашнего дня - это уже происходит (РФ использует СП-2 в качестве оружия, - ред.). Поэтому действия, о которых мы говорили в Вашингтоне, действия, о которых говорила Меркель, когда была в Киеве, должны сегодня уже перейти от слов к реальным делам и действиям", - отметил Ермак.

По словам главы ОП, Украина ожидает письменных гарантий со стороны партнеров относительно мер, которые будут приниматься в тот случае, если Россия будет использовать Северный поток-2 в качестве оружия.

Ермак отметил, что во время встречи президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита Зеленского в Вашингтон, "мы услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут приняты в случае того, если наступит время Ч"".

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"Но мы все же ожидаем, что это ляжет на бумагу. Потому что мы имеем пример Будапештского меморандума. Сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам", - подчеркнул глава ОП и добавил, что механизм санкций действительно работал.

Как сообщал Главред, 10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2. По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Как сообщал Главред, глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.

Сделка по СП-2 между Германией и США

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

На Банковой раскритиковали документ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что сделка Штатов и ФРГ по СП-2 ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому украинское государство и в дальнейшем будет противодействовать проекту и вести переговоры с Западом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угрозу национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.

viber
Северный поток-2 новости Украины Андрей Ермак
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