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ЕС готов дать Украине 1 млн артснарядов: Зеленский назвал залог победы над РФ

Алексей Тесля
9 мая 2023, 14:29 обновлено 9 мая, 14:41
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Украина демонстрирует эффективность защиты против российской агрессии, сказал президент.
Владимир Зеленский, украинские военные
Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может победить в войне / Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Победить российского агрессора Украина сможет при пропорциональности возможностей украинских защитников и тех, которые имеет РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

По итогам переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляен он сказал, что на сегодня существует необходимость нескольких решений:

  • обороны;
  • дальнейшего объединения;
  • разрешения существующих противоречий.

"По обороне Украина ежедневно демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов - это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора. Главное пропорциональность наших возможностей тем возможностям, которые имеет агрессор", — отметил глава государства.

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ЕС готов оказать военную помощь Украине

Президент также рассказал, что Европейский Союз готов предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии для борьбы с российской агрессией.

"Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов - это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора", — сказал он.

Глава государства также отмети, что Украина ежедневно демонстрирует эффективность защиты против российской агрессии.

"В этом контексте сегодня поблагодарил Урсула за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", — сказал Зеленский и добавил, что обсудил ускорение закупки и поставки этих боеприпасов, которые нужны на передовой.

Смотрите видео: Владимир Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляен

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Владимир Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляен / Скриншот

Помощь союзников Украине

Ранее Зеленский заявил, что Украина в эти дни активно готовится к новым мероприятиям в мае и июне. Государство должно сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для украинских защитников, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами.

"Подготовили важную для нашего общества законодательную инициативу. Продолжается подготовка санкционных решений против агрессора. Ждем международных встреч разного уровня в Киеве. Говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира", - сказал президент.

По итогам заседания Рамштайн-11 министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наземные системы ПВО в данный момент являются наиболее необходимым видом вооружения для Украины. По мнению главы Пентагона, стороны, поддерживающие Украину, могут сделать больше в этой сфере.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 1 мая, что Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления. По словам Кирби, готовится еще один пакет военной помощи.

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Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен военная помощь война России и Украины
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