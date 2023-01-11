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Если из Беларуси в январе по Украине полетят ракеты, значит будет вторжение с севера – аналитик

11 января 2023, 03:00
Запуск ракет с белорусской территории покажет, что Лукашенко сдался и больше не противоречит Путину.
Белорусские военные, ракета, Андрей Коваленко
Обстрел ракетами со стороны Беларуси во время военных учений может указывать на возможное наступление/ Минобороны Беларуси, Минобороны РФ, скрин

Россия и Беларусь с 16 января по 1 февраля будут проводить на территории РБ совместные летно-тактические учения. Если в этот период времени из белорусского воздушного пространства по Украине будут запускать ракеты, это будет означать, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сдался под давлением российского диктатора Владимира Путина.

После этого может произойти новое крупное наступление с севера на Украину, на этот раз уже с участием белорусских военных. Об этом рассказал боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко в интервью Главреду.

"Здесь важно понимать, будут ли пуски российской авиации из белорусского воздушного пространства. Если этого не произойдет, можно будет говорить, что позиции Лукашенко до сих пор сильны, и россиянам не всё удается в его дожиме. Если же произойдет хотя бы один пуск (а он явно может быть не один), это будет свидетельствовать о том, что на 90% всё уже решено", – отмечает Коваленко.

После этого стоит быть готовыми к возможному наступлению с севера, говорит военный аналитик. Вопрос будет только во времени.

"То есть это будет подтверждением того, что именно россияне контролируют ситуацию в Беларуси, а потому вопрос лишь во времени подготовки белорусских сил к тем кондициям, которые необходимы россиянам для дальнейших действий", – рассказал Коваленко.

Ранее Коваленко отмечал, что страна-агрессор Россия готовит Беларусь к наступлению на Украину с севера в марте-апреле 2023 года. Именно для этого и нужны военные учения, которые РФ развернула в Беларуси.

Напомним, командующий группировки сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк пообещал РБ "сюрпризы" в случае вступления в войну. Если российские войска осмелятся снова атаковать Украину с севера, и с ними пойдут белорусские войска, то они наткнутся на "неожиданности", которые для них приготовили защитники нашего государства, говорит он.

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война в Украине Беларусь вторжение России новости Беларуси Андрей Коваленко
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