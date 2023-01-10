glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовит военных Беларуси к наступлению с севера: военный аналитик назвал возможную дату

10 января 2023, 13:28
Совместные военные учения российской и белорусской армий в Беларуси – это лишь тренировка возможного будущего наступления на Украину.
Беларусь, белорусские военные, Андрей Коваленко
РФ готовит военных Беларуси к наступлению с севера, говорит Коваленко/ Минобороны Беларуси, скрин

Страна-агрессор Россия готовит Беларусь до наступления на Украину с севера в марте-апреле 2023 года. Именно для этого и нужны военные учения, которые РФ развернула в Беларуси.

Российские оккупанты хотят до весны максимально обучить белорусскую армию до такого состояния, когда она сможет участвовать в наступательной операции. Об этом рассказал боец теробороны, военный аналитик Андрей Коваленко в интервью Главреду.

Он отмечает, что наступать на подготовленные укрепленные и заминированные позиции очень трудно даже для профессиональной армии. Поэтому оккупанты пытаются готовить к этому белорусских военных.

"Россияне хотят, чтобы в марте-апреле белорусские военные могли работать. Ведь тактика и управление войсками – это длительный процесс. И видно, что россияне сейчас вырабатывают у белорусских военных понимание того, как происходит управление боем, войсками в России. Чтобы и батальоны, и командиры подразделений понимали, чего от них требуют российские генералы", – говорит Коваленко.

В то же время он отмечает, что пока непонятно, попытается ли РФ снова вторгнуться в Украину с севера с помощью Беларуси.

"Будет ли вторжение? Об этом говорить рано, потому что сначала должны сработать еще несколько факторов. И только готовности войск к наступлению здесь будет мало", – отмечает военный аналитик.

Раньше Коваленко оценил вероятность атаки РФ в январе. Он отмечает, что в ближайшее время не стоит ожидать наступления российских оккупантов с северного направления – из Беларуси. В то же время военный аналитик пояснил, что под ширмой "сил Союзного государства" Россия видит белорусских военных, выполняющих приказы российских генералов.

Напомним, командующий группировки сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк пообещал РБ "сюрпризы" в случае вступления в войну. Если российские войска осмелятся снова атаковать Украину с севера, и с ними пойдут белорусские войска, то они наткнутся на "неожиданности", которые для них приготовили защитники нашего государства, говорит он.

Читайте также:

новости России война в Украине Беларусь вторжение России новости Беларуси Андрей Коваленко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:14

Военный аналитик пояснил, почему у Лукашенко снизились шансы увильнуть от войны с Украиной

13:55

Гремят взрывы, в небе проносятся истребители: в Крыму мощная "бавовна"Видео

13:44

"Хамская демонстрация неуязвимости": Гиркин устроил истерику из-за назначения Лапина

13:38

Подоляк рассказал, какие проблемы Украины решают поставки западного оружияВидео

13:37

Поражение – единственный вариант для Путина, он не сможет победить Украину в войне – КулебаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:28

РФ готовит военных Беларуси к наступлению с севера: военный аналитик назвал возможную датуВидео

13:26

Мощный удар артиллерии ВСУ: под Херсоном подбили военный катер РФВидео

13:06

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

13:00

Гороскоп на завтра 11 января 2023: Близнецам – успех, Водолеям – рухнувшие планы

Реклама
12:59

Угроза удара из Беларуси: эксперт оценил вероятность атаки РФ в январеВидео

12:46

Танки Leopard для Украины: Зеленский и Макрон пошли на "сделку", чтобы надавить на США и ФРГ – СМИ

12:45

Апельсиновая вода для орхидей: как приготовить домашнее удобрение для пышного цветенияВидео

12:44

Даже следа не останется: 3 способа, как убрать старое жирное пятно без стирки

12:43

Продвижение под Соледаром: десантники ВСУ контратаковали и отбросили оккупантов – военный аналитикВидео

12:35

Не предупредил о том, что нападет на Украину: Китай перестал доверять Путину - Financial TimesВидео

12:30

Зачем спать с луком в носках: изумительный эликсир, которым пользовались еще наши бабушкиВидео

12:27

"Я гулящий, бабник": Евгений Клопотенко раскрыл подробности своих нетрадиционных отношенийВидео

12:00

Россия готовит Беларусь к наступлению с севера в марте-апреле - Андрей Коваленко

11:54

Экстрасенс спрогнозировала, когда стоит ждать победы Украины в войнеВидео

11:41

Последние романтики: пять мужских имен, чьи владельцы делают дам счастливымиВидео

Реклама
11:30

"Соври, но не делай этого": Павел Зибров рассказал, как "мочил" Таисию ПовалийВидео

11:21

Горячая фаза войны закончится весной 2023 года: астролог назвал две датыВидео

11:21

Армения дерзко "опрокинула" Россию: Пашинян разбил план Москвы по учениям ОДКБ в 2023 годуВидео

11:00

"Убийцы дронов": Пентагон заказал для Украины 14 систем Vampire

10:36

До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

10:34

Риск наступления на Чернигов: в ВСУ назвали план контрудара по войскам РФВидео

10:29

Армия РФ заняла большую часть Соледара и хочет окружить Бахмут – британская разведкаВидео

10:08

Перекрашенный из красного в синий "Альфа-банк" все равно остается банком оккупанта – экономист

10:00

Международный день спасибо 2023: теплые поздравления в стихах и прозе

09:43

В комнате будет на 2-3 градуса теплее: как повысить теплоотдачу батареи при помощи фольги

09:34

Украина должна победить в 2023-м, иначе РФ затянет войну и будет иметь преимущество: в WP дали прогнозВидео

09:31

Ставка РФ на "Вагнера" – знак отчаяния: в США заявили, что боевики Пригожина не изменят исход войныВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

08:42

Передача танков Leopard Украине: Шольц назвал главное условие согласия ГерманииВидео

08:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

08:30

Щедривки на Старый новый год 2023: веселые, детские и всемирно известные песни

08:27

Продвижение на Луганщине: ВСУ добились успеха под Кременной – ISWВидео

08:25

Под Бахмутом 4 воинов ССО сами атаковали позицию с 21 оккупантом: ликвидировали все подразделениеВидео

08:20

Володю без сознания уносят, его место занимает повар-киллермнение

08:12

Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков "Леопард" в Украину - PoliticoВидео

Реклама
07:40

Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера" – ISW

07:39

США хотят изменить динамику войны в Украине – ГосдепВидео

06:50

Пентагон думает над передачей Украине боевых машин Stryker - Politico

06:20

Оккупанты могут повторить на крымском "Титане" сценарий Запорожской АЭСмнение

05:50

Что нужно сделать, если телефон нагревается: лучшие способы охладить свой смартфон

05:20

Какую свечу купить в дом, чтобы она принесла всей семье большую прибыльВидео

05:05

Из одежды - только стринги: Волочкова разделась догола посреди пляжаВидео

04:30

Резкое потепление до +10°: Украину накроет африканская аномалия - синоптикФотоВидео

03:20

Превосходный торт Наполеон из 3 ингредиентов: шедевральный рецепт за 30 минутВидео

03:03

Поставляют второсортное оружие: аналитик рассказал, какие страны помогают РФ воевать против Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять