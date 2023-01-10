РФ готовит военных Беларуси к наступлению с севера: военный аналитик назвал возможную дату

Совместные военные учения российской и белорусской армий в Беларуси – это лишь тренировка возможного будущего наступления на Украину.

РФ готовит военных Беларуси к наступлению с севера, говорит Коваленко/ Минобороны Беларуси, скрин

Страна-агрессор Россия готовит Беларусь до наступления на Украину с севера в марте-апреле 2023 года. Именно для этого и нужны военные учения, которые РФ развернула в Беларуси.

Российские оккупанты хотят до весны максимально обучить белорусскую армию до такого состояния, когда она сможет участвовать в наступательной операции. Об этом рассказал боец теробороны, военный аналитик Андрей Коваленко в интервью Главреду.

Он отмечает, что наступать на подготовленные укрепленные и заминированные позиции очень трудно даже для профессиональной армии. Поэтому оккупанты пытаются готовить к этому белорусских военных.

"Россияне хотят, чтобы в марте-апреле белорусские военные могли работать. Ведь тактика и управление войсками – это длительный процесс. И видно, что россияне сейчас вырабатывают у белорусских военных понимание того, как происходит управление боем, войсками в России. Чтобы и батальоны, и командиры подразделений понимали, чего от них требуют российские генералы", – говорит Коваленко.

В то же время он отмечает, что пока непонятно, попытается ли РФ снова вторгнуться в Украину с севера с помощью Беларуси.

"Будет ли вторжение? Об этом говорить рано, потому что сначала должны сработать еще несколько факторов. И только готовности войск к наступлению здесь будет мало", – отмечает военный аналитик.

Раньше Коваленко оценил вероятность атаки РФ в январе. Он отмечает, что в ближайшее время не стоит ожидать наступления российских оккупантов с северного направления – из Беларуси. В то же время военный аналитик пояснил, что под ширмой "сил Союзного государства" Россия видит белорусских военных, выполняющих приказы российских генералов.

Напомним, командующий группировки сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк пообещал РБ "сюрпризы" в случае вступления в войну. Если российские войска осмелятся снова атаковать Украину с севера, и с ними пойдут белорусские войска, то они наткнутся на "неожиданности", которые для них приготовили защитники нашего государства, говорит он.

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