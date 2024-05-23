Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

Военный эксперт считает, что российский диктатор Путин хочет из этих людей создать новую российскую элиту, но успеха не будет.

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Какие потери России на войне / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ОК "Запад"

В интервью Главреду социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, ради чего в Украине погибло полмиллиона россиян.

"Напрасно. Более того, перед гибелью они еще и замазали себя невинной кровью украинского народа, который они любят называть "братским". Они совершили отвратительную измену и преступление против Украины, после чего бесславно закончили свои дни", - подчеркнул Эйдман.

Он также отметил, что в России не будет никакого культа героев. Это будет презренная война.

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"Те, кто ее развязал, будут прокляты, в том числе и в самой России. А те, кто в ней участвовал, не получат даже малейшего авторитета и уважения", - отметил эксперт.

Военный эксперт считает, что российский диктатор Путин хочет из этих людей создать новую российскую элиту. Однако, Эйдман считает, что вероятность этого низкая

"Это очередной бред, потому что для этой войны Россия набирает самый большой шлак, людей с социального дна, уголовников из лагерей и других. Такие не то что элитой не становятся, они, вернувшись в Россию с войны, начинают совершать новые кровавые и насильственные преступления. Затем они снова отправляются воевать, после чего, если повезет, снова возвращаются и убивают в России. Так Путин создает круговорот убийств", - отметил он.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"

Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Напомним, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине. Оккупанты с начала текущих суток не проводят активных действий на Харьковском направлении - они пытаются закрепиться на занятых рубежах и перегруппировываются.

Генштаб назвал потери РФ на Харьковщине. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что ситуация на Харьковском направлении остается под контролем Сил обороны, за последние сутки состоялось 4 боевых столкновения.

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