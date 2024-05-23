УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

Юлия Закрепа
23 мая 2024, 11:59
134
Военный эксперт считает, что российский диктатор Путин хочет из этих людей создать новую российскую элиту, но успеха не будет.
Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян
Какие потери России на войне / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ОК "Запад"

В интервью Главреду социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, ради чего в Украине погибло полмиллиона россиян.

"Напрасно. Более того, перед гибелью они еще и замазали себя невинной кровью украинского народа, который они любят называть "братским". Они совершили отвратительную измену и преступление против Украины, после чего бесславно закончили свои дни", - подчеркнул Эйдман.

Он также отметил, что в России не будет никакого культа героев. Это будет презренная война.

видео дня

"Те, кто ее развязал, будут прокляты, в том числе и в самой России. А те, кто в ней участвовал, не получат даже малейшего авторитета и уважения", - отметил эксперт.

Военный эксперт считает, что российский диктатор Путин хочет из этих людей создать новую российскую элиту. Однако, Эйдман считает, что вероятность этого низкая

"Это очередной бред, потому что для этой войны Россия набирает самый большой шлак, людей с социального дна, уголовников из лагерей и других. Такие не то что элитой не становятся, они, вернувшись в Россию с войны, начинают совершать новые кровавые и насильственные преступления. Затем они снова отправляются воевать, после чего, если повезет, снова возвращаются и убивают в России. Так Путин создает круговорот убийств", - отметил он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"
Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Напомним, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине. Оккупанты с начала текущих суток не проводят активных действий на Харьковском направлении - они пытаются закрепиться на занятых рубежах и перегруппировываются.

Генштаб назвал потери РФ на Харьковщине. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что ситуация на Харьковском направлении остается под контролем Сил обороны, за последние сутки состоялось 4 боевых столкновения.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Игорь Эйдман новости Украины
Реклама

Главное за день

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

12:00 Аналитика
Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05 Украина
В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 45900

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате 31178

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных сюрпризах 20697

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста 9587

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

Последние новости

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

Реклама
11:20

Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

11:05

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05

Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

11:01

Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

10:53

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Змеям - тяжелые времена, Быкам - опасность

10:49

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:43

Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

10:08

Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецептВидео

10:03

Блинкен давит на Байдена из-за Украины: в NYT узнали, чего добивается госсекретарь

09:58

Церковный праздник 24 мая: что категорически запрещено делать в этот день

09:53

Передача Китаем летального оружия в РФ: в США отреагировали на заявление Британии

Реклама
09:35

В США пока не знают, приедет ли Байден на саммит мира в Швейцарию

09:23

"Мне больно": путинист Киркоров отправил свою фаворитку-эскортницу "под нож"

09:20

Гороскоп на завтра 24 мая: Стрельцы - в вас будут нуждаться, Близнецам - водоворот событий

08:57

Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

08:39

Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

08:10

Кто может стать новым президентом Ирана и что нам ждать?мнение

08:07

Молодуха престарелого Петросяна взволновала фанатов фотографией дочери - детали

07:59

Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

07:28

Блинкен ответил, можно ли Украине наносить удары по РФ западным оружием

07:26

Чем можно отмыть стекла в душевой кабине: лайфхак, который порадует многихВидео

06:51

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и еще двух городов - DeepState

06:35

Как устранить течь воды из бачка в унитаз: самый простой и эффективный способ

06:10

Зачем Путин опять решил тряхнуть ядерными мудямимнение

05:42

Повторное наступление РФ на Киев: Свитан сказал, есть ли угроза для столицы

04:41

Германия резко изменила позицию по российским активам: в Reuters раскрыли загвоздку

04:00

Принц Гарри отказался встречаться с королем Чарльзом ІІІ - что случилось

03:30

Китай передает оружие России через Северную Корею: Свитан описал схему

03:01

Угроза наступления РФ на Сумщине: эксперт оценил вероятность окружения Сум

02:32

Из чего на самом деле изготавливают сыр пармезан: люди удивлены процессом

02:00

Звезда "Игры престолов" Момоа после развода показал новую возлюбленную

Реклама
01:30

У внучки Элвиса Пресли могут отобрать его прах за долги покойной матери - СМИ

00:34

17-летняя внучка Маслякова напугала "взрослыми" пластическими операциями

22 мая, среда
23:54

Испания передаст большой пакет помощи: Умеров заявил о системах ПВО Patriot

23:51

Елена Кравец выкрасила волосы семилетнего сына в необычный цвет

23:38

ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении - Генштаб

23:18

Зеленский поедет во Францию и Италию: в Politico раскрыли неожиданную причину визита

22:48

Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением

22:43

Популярного ведущего без военного билета в Киеве остановили работники ТЦК

22:40

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

22:25

Путин хочет изменить морские границы: эксперт раскрыл циничные планы Кремля

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять