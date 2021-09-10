Глава Запорожской ОГА предлагает выставить счет России из-за нашествия медуз

За провальный курортный сезон в Кирилловке Украина может выставить счет России / twitter.com/KrimRt

Курортный сезон в Приазовье в этом году изрядно испортили медузы, которые зашли в Азовское море из Черного. По мнению местных властей, причиной нашествия медуз стало строительство Керченского моста и действия России, которая для полива забирает воду из рек.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух во время областной коллегии, проходившей в Кирилловке, даже предложил выставить счет России. Именно из-за действий страны-агрессора, по мнению главы ЗОГА, медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих, передает УНИАН.

В частности, он напомнил, что в этом году отдыхающих буквально атаковали медузы, которых было необычно много. По словам главы области, нашествие медуз связано со стремительным повышением уровня солености воды в Азовском море. Как отмечают экологи, несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий – в частности из реки Дон.

Глава ЗОГА уверен: реки обмелели из-за того, что россияне забирают пресную воду для полива, а в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и стало поводом для "миграции" медуз к Азову.

Впрочем, кто должен готовить иски и считать убытки, глава области не сообщил.

Нашествие медуз на Азовском море