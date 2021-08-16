Зимой их будет много: биолог объяснил, почему ядовитые медузы "атаковали" Азовское море

Медузы в Кирилловке / twitter.com/KrimRt

Азовское море из-за значительного превышения температуры воды, оккупировали опасные ядовитые медузы.

Как рассказал заведующий зоологического музея биологического факультета ЗНУ Александр Коротя, еще 3-4 года назад температура воды в Азовском море не подымалась выше +26 градусов, пишет Суспильне.

"Сейчас дела обстоят иначе. Также в этом году в воде очень много зоопланктона, которым питаются медузы", - говорит биолог.

Эксперт отметил, что судя по международным данных, с каждым годом где-то на пол градуса повышается температура мирового океана. А, следовательно, теплолюбивые организмы получают комфортные условия, у них начинается интенсивное размножение, появляется кормовая база и они прекрасно себя чувствуют.

"Они скапливаются в тех местах, где реки приносят органику, это Кирилловка, Приморск, Бердянск, их там огромное количество. Но с похолоданием они постепенно отмирают, зиму не переносят. Или мигрируют через Керченский пролив в Черное море, там гораздо теплее, и они там могут жить круглый год ", - отметил Александр Коротя.

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Кстати, у медуз в природе нет врагов - ими никто не питается.

"У медуз практически нет врагов в природе. Никто ими не питается, никто не добывает. Поэтому, добавляем оптимальную температуру и массу пищи, чего бы им не размножаться?", - отметил биолог.

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Также эксперт рассказал, что медузы любят соленую воду и если соленость Азовского моря будет снижаться - они направятся к Черному морю.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.