Голосеевский райсуд решил судьбу дел против экс-главы КСУ Тупицкого

Голосеевский райсуд решил судьбу дел против Тупицкого / УНИАН

27 мая Голосеевский райсуд вынес вердикт по делу о привлечении к административной ответственности отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Суд закрыл оба дела в отношении Тупицкого. Решение вынесли по итогам двух заседаний, которые прошли 26 мая.

Напомним, что Голосеевский райсуд рассматривал два дела в отношении Тупицкого. Первое касалось недостоверных данных в декларации (не указан участок в Крыму), а второе – конфликта интересов (признания е-декларирования неконституционным).

Скандал с увольнением главы КСУ Александра Тупицкого