Голосеевский райсуд решил судьбу дел против экс-главы КСУ Тупицкого

Решение вынесли по итогам двух заседаний.
27 мая Голосеевский райсуд вынес вердикт по делу о привлечении к административной ответственности отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Суд закрыл оба дела в отношении Тупицкого. Решение вынесли по итогам двух заседаний, которые прошли 26 мая.
Напомним, что Голосеевский райсуд рассматривал два дела в отношении Тупицкого. Первое касалось недостоверных данных в декларации (не указан участок в Крыму), а второе – конфликта интересов (признания е-декларирования неконституционным).
Скандал с увольнением главы КСУ Александра Тупицкого
- 28 декабря 2020 года главу Конституционного суда Александра Тупицкоговызвали на допрос в Офис генпрокурора с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий не пришел на допрос, после чего генпрокуратура обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить Тупицкого от должности председателя КСУ в связи с уголовным производством.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ о том, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий отстраняется от своей деятельности на 2 месяца.
- В КСУ 5 января провели заседание и заявили, что Зеленский не имел права отстранять Тупицкого. Как утверждают в инстанции, главу суда можно отстранить только в случае задержания или заключения судьи под стражу.
- 3 февраля Верховный суд отказался открывать производство по поводу соответствия закону отстранения Тупицкого с поста главы КСУ.
- 27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины. В указе гаранта подчеркивается, что решение принято в интересах национальной безопасности государства.
- 13 мая 2021 в дом отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого явились с обыском следователи ГБР.
Автор: Диана Беловодская