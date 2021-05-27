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Голосеевский райсуд решил судьбу дел против экс-главы КСУ Тупицкого

27 мая 2021, 12:12
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Решение вынесли по итогам двух заседаний.

Голосеевский райсуд решил судьбу дел против Тупицкого
Голосеевский райсуд решил судьбу дел против Тупицкого / УНИАН

27 мая Голосеевский райсуд вынес вердикт по делу о привлечении к административной ответственности отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Суд закрыл оба дела в отношении Тупицкого. Решение вынесли по итогам двух заседаний, которые прошли 26 мая.

Напомним, что Голосеевский райсуд рассматривал два дела в отношении Тупицкого. Первое касалось недостоверных данных в декларации (не указан участок в Крыму), а второе – конфликта интересов (признания е-декларирования неконституционным).

Скандал с увольнением главы КСУ Александра Тупицкого

КСУ Голосеевский суд новости Украины Александр Тупицкий
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