Госпитализация мужчин с разрешения военкоматов: юрист объяснил важный момент

Важные нюансы приказа прикарпатского военкома разъяснил адвокат Роман Симутин.

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Юрист объяснил приказ Франковского военкома / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Youtube

На Прикарпатье в случае срочной госпитализации мужчин, которые годны к службе, медики должны сообщить в местный военкомат.

По словам адвоката Романа Симутина, такие вещи происходят с единственной целью - проверить реакцию общества. Нюансы такого приказа франковского военкома юрист разъяснил в своем Youtube-канале.

"Всесильный военком. Случился инсульт? Сначала бегите получить разрешение на госпитализацию от ТЦК, и только после этого езжайте в больницу. Сбил автомобиль? Будучи без сознания, напомните врачам, чтобы заехали за разрешением на госпитализацию в ТЦК. Конституция? Так есть приказ Минздрава №374. Это сказал "всесильный" военком Ивано-Франковска, который в очередной раз отметился на всю страну "изысканным" приказом о том, что все военнообязанные могут размещаться на госпитализацию только с разрешения ТЦК", - пояснил адвокат.

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Симутин добавил, что здесь "нечего комментировать и даже обсуждать приближенность к законам".

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.

Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.

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