Госпитализация мужчин с разрешения военкоматов: юрист объяснил важный момент

На Прикарпатье в случае срочной госпитализации мужчин, которые годны к службе, медики должны сообщить в местный военкомат.
По словам адвоката Романа Симутина, такие вещи происходят с единственной целью - проверить реакцию общества. Нюансы такого приказа франковского военкома юрист разъяснил в своем Youtube-канале.
"Всесильный военком. Случился инсульт? Сначала бегите получить разрешение на госпитализацию от ТЦК, и только после этого езжайте в больницу. Сбил автомобиль? Будучи без сознания, напомните врачам, чтобы заехали за разрешением на госпитализацию в ТЦК. Конституция? Так есть приказ Минздрава №374. Это сказал "всесильный" военком Ивано-Франковска, который в очередной раз отметился на всю страну "изысканным" приказом о том, что все военнообязанные могут размещаться на госпитализацию только с разрешения ТЦК", - пояснил адвокат.
Симутин добавил, что здесь "нечего комментировать и даже обсуждать приближенность к законам".
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Мобилизация в Украине
Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.
Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.
В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.
Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.
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