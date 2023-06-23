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"Бомбоубежища, суды, ЕС": Зеленский созвал заседание СНБО

Юлия Куришко
23 июня 2023, 16:23 обновлено 23 июня, 16:32
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Президент Украины провел заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.
'Бомбоубежища, суды, ЕС': Зеленский созвал заседание СНБО
Зеленский созвал совещание СНБО / коллаж: Главред, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Среди основных вопросов, которые рассматривались были: доступность бомбоубежищ, коррупция в судах и вступление в ЕС.

Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что на заседании СНБО, внимание было приковано к трем главным темам.

"Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.
Вторая - суды. Продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с ЕС. Власть усилит ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатывается механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.
Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряется работа над выполнением европейских рекомендаций", - отметил в заметке Зеленский.

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Гибель людей возле закрытого укрытия

У Зеленского приняли срочное решение о гибели людей возле закрытого хранилища в Киеве. Он в частности, поручил провести полную ревизию всех хранилищ Киева и Украины в целом.

Данилов анонсировал возможные кадровые решения на СНБО. После трагической гибели трех человек в Киеве, которые не смогли попасть в укрытие, было дано задание проверить все укрытия.

В Деснянском районе Киева женщина погибла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. По словам местных жителей, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги

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