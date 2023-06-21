Полетят головы: Данилов анонсировал возможные кадровые решения на СНБО

После трагической гибели трех людей в Киеве, которые не смогли попасть в укрытие, было дано задание проверить все укрытия.

https://glavred.info/ukraine/poletyat-golovy-danilov-anonsiroval-vozmozhnye-kadrovye-resheniya-na-snbo-10479751.html Ссылка скопирована

Что будут обсуждать на заседании СНБО / president.gov.ua

В пятницу, 23 июня, состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и Украины Алексей Данилов, ключевой темой станут укрытия в Украине, могут быть приняты кадровые решения.

По его словам, после трагической гибели трех людей в Киеве, которые не смогли попасть в укрытие, было дано задание проверить все укрытия на территории нашей страны.

видео дня

Данилов уточнил, что эта проверка уже прошла. Результаты рассмотрят на заседании СНБО - докладывать будут министр внутренних дел Игорь Клименко и еще один неназванный министр, который отвечал за проверки (речь о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине).

"По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, которые рассматриваются по состоянию на сегодняшний день", - добавил секретарь СНБО.

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но были жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло. В КГГА заявили, что охранник, который не пускал людей в укрытие, оказался в больнице из-за получения контузии во время ракетной атаки.

Позже стали известны результаты медицинского осмотра охранника. Оказалось, что он был трезв во время ракетного удара. После этого в Киевской городской прокуратуре сообщили, что правоохранители арестовали охранника и трех чиновников – заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя.

Читайте также: