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Погибла возле укрытия: стали известны щемящие подробности об умершей 9-летней девочке

Алина Дембицкая
3 июня 2023, 21:59 обновлено 3 июня, 22:05
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В классе, где училась Вика, рассказывают, что она была целеустремленным ребенком не только в спорте.
погибшая девочка
Стали известны щемящие подробности об умершей 9-летней девочке / Коллаж: Главред, фото: ТСН.иа, ua.depositphotos.com

В результате российского обстрела 1 июня в Деснянском районе Киева погибла девятилетняя дзюдоистка Виктория Ивашко. Стали известны щемящие подробности об умершей девочке.

"На дзюдо Вика пришла по собственному желанию, занималась у нас около трех лет. В группе новичков она занималась около года, было заметно, что ее очень заинтересовал этот вид спорта. Вика очень хотела добиться больших результатов, затем, благодаря своей целеустремленности, перешла к более подготовленной группе. Ей было тяжело, но она достигла перевода в эту группу, хотя это было не для новичков", - рассказала тренер девочки Диана Халматова в комментарии ТСН.uа.

По словам тренера, это был очень спокойный и очень ласковый ребенок. "Запомнилось то, что, бывает, Вика придет и обнимает меня. Видимо, очень любила меня. Знаю, что жила девочка с мамой. На минувших выходных девочка участвовала в городских районных соревнованиях, завоевала первое место", - рассказала она.

В классе, где училась Вика, рассказывают, что она была целеустремленным ребенком не только в спорте. В то время, как другие на переменах бегали, играли, Вика брала книжку и читала.

"Мы с Викой вместе учились с первого класса, вместе ходили на дзюдо. Она очень любила читать о Гарри Поттере, на переменах любила рисовать аниме", - рассказывает одноклассница Виктории Дарья.

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но были жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло. В КГГА заявили, что охранник, который не пускал людей в укрытие, оказался в больнице из-за получения контузии во время ракетной атаки.

Позже стали известны результаты медицинского осмотра охранника. Оказалось, что он был трезв во время ракетного удара. После этого в Киевской городской прокуратуре сообщили, что правоохранители арестовали охранника и трех чиновников – заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя.

Смотрите видео о трагической истории погибших возле укрытия в Киеве:

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