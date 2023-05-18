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Готовим наступление: Зеленский срочно собрал военный кабинет

Мария Тупик
18 мая 2023, 21:46 обновлено 18 мая, 21:54
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Президент поблагодарил военных за выполненные стратегические задачи, однако пока не будет сообщать какие.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ВСу

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 мая, собрал военный кабинет. Кроме того президент провел совещание с командующими ключевыми направлениями фронта, представителями Генштаба, разведки и безопасности.

"Только что провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность", - сказал Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Президент поблагодарил военных за выполненные стратегические задачи, однако пока не будет сообщать какие. Также по его словам, к наступлению готовятся и другие бригады.

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"О защите гражданских граждан - Воздушные силы - молодцы, здесь с деталями. Наши приоритеты на эту неделю, следующую и на ближайшее время в целом - дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие. И это будет", - сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Война в Украине

Напомним, что Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада Буданова. После доклада начальника разведки и на основании информации, которую он получил, Украина будет делать определенные шаги.

Президент Украины анонсировал мощную помощь для восстановления мира в Украине. Украина в эти дни активно готовится к новым мероприятиям в мае и июне. Государство должно сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для украинских защитников.

У Зеленского приняли решение об усилении защиты от атак РФ. На одной из Ставок обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

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