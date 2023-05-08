Ракетные удары по Украине: у Зеленского приняли решение об усилении защиты от атак РФ

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.
"Участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры", — сообщает пресс-служба Офиса президента.
Кроме того, сообщает пресс-служба, заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и планах оккупантов на ближайшее время.
Командующие ОСГВ доложили о ходе боевых действий на участках фронта в рамках ответственности оперативно-стратегических группировок войск:
- "Хортица";
- "Таврия";
- "Одесса";
- "Север".
Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений Сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также подготовку и комплектование личным составом и техникой бригад.
Отдельно заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов нужд украинских войск в текущем году, говорится в сообщении.
Удары оккупантов РФ по Украине
Напомним, ночью, 8 мая, в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. Силы ПВО уничтожили 35 из 35 иранских "шахедов". В то же время враг нанес ракетный удар по южному региону Украины.
Ранее, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.
В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.
"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.
Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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