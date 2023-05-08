Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада Буданова

По словам президента, были доклады про подготовку украинских подразделений и по поставкам боеприпасов.

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Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото Senior Airman Solomon Cook, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Вечером Зеленский заявил, что после доклада начальника разведки и на основании информации, которую он получил, Украина будет делать определенные шаги.

Глава государства отметил, что во время сегодняшнего заседания Ставки он выслушал информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативными направлениями.

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"Кстати, доклады Буданова (начальника ГУР Кирилла Буданова - ред.) и Литвиненко (начальника Службы внешней разведки Александра Литвиненко - ред.) были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги - шаги, которые укрепят нашу защиту", - отметил президент.

Также он добавил, что были доклады про подготовку украинских подразделений и по поставкам боеприпасов.

Зеленский / president.gov.ua

Удары оккупантов РФ по Украине

Напомним, ночью, 8 мая, в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. Силы ПВО уничтожили 35 из 35 иранских "шахедов". В то же время враг нанес ракетный удар по южному региону Украины.

Ранее, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.

В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.

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