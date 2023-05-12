Зеленский провел Ставку: Сырский раскрыл, на каких направлениях отбросили оккупантов

Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.

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Сырский на ставке у Зеленского доложил о ситуации на фронте / коллаж Главред: фото: president.gov.ua, Telegram.com

Сегодня, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.

"Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский относительно актуальной ситуации в ОСУВ "Таврия". ОСУВи "Одесса", "Север" - также под контролем", - отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

На заседании сформулировали первоочередные потребности этих оперативно-стратегических группировок войск и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

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"Были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, Генштаба и министра стратпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", — добавил президент.

Напомним, что Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада Буданова. После доклада начальника разведки и на основании информации, которую он получил, Украина будет делать определенные шаги.

Президент Украины анонсировал мощную помощь для восстановления мира в Украине. Украина в эти дни активно готовится к новым мероприятиям в мае и июне. Государство должно сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для украинских защитников.

У Зеленского приняли решение об усилении защиты от атак РФ. На одной из Ставок обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

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