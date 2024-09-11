"Готовится что-то очень интересное": Гетьман заявил, что РФ ждут сюрпризы

Люди, имеющие отношение к военным тайнам, не могут сказать вслух, что готовится, иначе исчезнет эффект неожиданности.

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Алексей Гетьман считает, что операция в Курской области - это не последний сюрприз для РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, deepstatemap

Курская операция стала неожиданностью и для врага, и для стран Запада, и для самих украинцев. Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман не исключат, что ВСУ могут готовить еще несколько неприятных сюрпризов.

"Люди, имеющие отношение к военным тайнам, не могут сказать вслух, что готовится то и то, потому что исчезнет эффект неожиданности. Но с чисто человеческой точки зрения очень трудно удержаться. Послушайте Буданова, Умерова, Малюка и Зеленского – по глазам видно, по невербальным признакам, что что-то готовится, причём что-то очень интересное. Они едва сдерживаются, чтобы не сказать, что именно. Они не имеют права говорить", - сказал Гетьман во время чата на Главреде.

По словам Гетьмана, он уверен, что что-то готовится - и это будет очень неожиданно и для России, и для нас.

"И это очень хорошо, что мы с вами не знаем, что именно готовится. Ведь россияне говорят, что 60% разведданных они черпают из наших открытых источников", - резюмировал эксперт.

Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News, что Украина намерена бессрочно удерживать взятые под контроль российские территории в Курской области.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна та земля и она не намерена привносить туда "свой образ жизни". Сама Курская область, добавил президент, является частью "мирного плана", предложенного, в том числе, США.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина осуществила операцию в Курской области, поскольку этот регион оказался самым уязвимым местом в обороне российских оккупантов. Наступление ВСУ перенесло боевые действия на территорию РФ и значительно пополнило украинский обменный фонд.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров прокомментировал перспективы операции украинских сил в Курской области.

"Я считаю, что если будут возможности для дальнейшего захвата каких-либо позиций, мы, конечно же, это будем делать", - считает он.

Полковник запаса, член Ассоциации полковников из Литвы Вайдотас Малинионис заявил, что Курская операция ВСУ может оказать большое влияние на исход войны в пользу Украины.

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