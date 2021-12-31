Гулять стоит осторожно: в Киеве заметили волка и лису

Люди предполагают, что лиса находится на самовыгуле / скриншот

В Киеве заметили диких животных - волка и лису. Волка жители видели в ботаническом саду имени Гришко на Печерске, а лису - на Отрадном.

Как сообщает Киев.Медиа, лисица ручная и не боится людей. Местные жители говорят, что лису в парке видят уже не впервые. Животное ухожено и выглядит как домашнее животное.

Люди предполагают, что лиса находится на самовыгуле. Возможно, животное потерялась и его ищут.

В управлении по содержанию зеленых насаждений Оболонского района говорят, что о лисе слышат впервые. Хотя животное не проявляет агрессию, киевлянам советуют быть внимательными и осторожными.

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Тем временем в ботаническом саду имени Гришко на Печерске заметили волка. Видео было опубликовано в Telegram-канале Типичный Киев.

"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому соблюдайте осторожность и воздержитесь от прогулок в этом районе", — говорится в сообщении.

Тем временем жители города сомневаются, что это волк в Киеве. Говорят, что это обычная бездомная собака, а волки - более высокие, имеют длинное туловище и другую раскраску.

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Как сообщал Главред, в городе Шостка Сумской области посреди улицы нашли 3-метровую змею. Сначала думали, что это питон, но позже эксперты заявили, что на самом деле это самая ядовитая змея на планете — королевская кобра.

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