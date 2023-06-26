'Холера в Украине': Минздрав опровергает фейки о вспышках инфекции

По состоянию на 26 июня ни в одной области Украины подтвержденный случай холеры не зарегистрирован.
"На сегодня в Украине на территориях Херсонской, Запорожской Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры", - сообщили в Минздраве в Telegram.
В Минздраве назвали фейком информацию о якобы вспышке холеры в областях, пострадавших от сильных паводков в результате подрыва Каховской ГЭС. В министерстве отмечают, что такие сообщения злоумышленники адресно рассылают пользователям через различные мессенджеры.
"На территориях вышеупомянутых областей на базе Центров контроля и профилактики болезней сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы. Вдоль русла Днепра и вдоль морского побережья ежедневно проводится мониторинг воды поверхностных водоемов. Сейчас наиболее значительные отклонения от показателей безопасности согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям зафиксированы в Одесской области", - рассказали в министерстве.
Вместе с тем специалисты Минздрава напомнили, что купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов или хозяйственных целей нельзя. Кроме того, запрещен вылов и употребление рыбы из загрязненных водоемов.
Катастрофа на Каховской ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.
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