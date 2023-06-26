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Пономарев оценил сроки завершения войны в Украине

Анна Ярославская
26 июня 2023, 12:43 обновлено 26 июня, 12:47
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Война с Россией не сможет прекратиться просто освобождением Украины. Война будет продолжаться до тех пор, пока не будет смены системы в РФ.
Илья Пономарев, ВСУ
Илья Пономарев спрогнозировал, когда закончится война России и Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Война будет продолжаться столько, сколько ей позволит продолжаться Украина, потому что инициатива сейчас полностью в руках Киева. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, страна-агрессор РФ "безусловно, будет сопротивляться, грызться, драться, истекать кровью, но эта зараза будет там держаться".

"Потому что прекращение сопротивления означает крах действующей правящей верхушки, поэтому, естественно, экономить жизни своих соотечественников она не будет, а будет и дальше кидать их в топку. Но поскольку инициатива в наших руках, то у нас и должно быть решение относительно того, как эта история должна прекратиться", - считает Пономарев.

Он добавил, что война с Россией не сможет прекратиться просто освобождением Украины.

"Это невозможно, эта война будет продолжаться до тех пор, пока не будет сменена система, поэтому нам нужно максимально на этом концентрироваться. Смена системы может произойти и до полного освобождения территории Украины, и в момент освобождения, и после. Чем раньше это произойдет, тем скорее закончится эта война", - резюмировал он.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Ильей Пономаревым на Главреде:

Когда закончится война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, высказался о сроках завершения войны. По его словам, война в Украине будет продолжаться до победы украинцев.

При этом глава государства подчеркнул, что закончить войну скорее могла бы помочь страна-агрессор Россия. Все, что нужно сделать РФ - это капитулировать.

Украинские военные делают все, чтобы уничтожить оккупантов и освободить все украинские земли. Вся страна ждет момента, когда же Украина победит путинскую Россию. Однако существует несколько сценариев, развитие которых может заморозить войну или растянуть её на несколько лет, считает политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", а также директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что в лучшем случае война в Украине полностью закончится уже через 3-5 месяцев.

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