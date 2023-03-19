Историк назвал политика России, который согласился бы освободить народы от господства Москвы

Россияне могут излечиться от империалистической болезни только тогда, когда их земли оккупируют, или они сами получат субъектность, считает Владимир Вятрович.

Каспаров мог бы стать политиком, который дал бы шанс народам РФ на независимость - Вятрович / Коллаж УНИАН, Главред

Российский оппозиционер Гарри Каспаров мог бы дать шанс каждому народу России объявить о своем суверенитете и независимости. Однако он вряд ли сможет вернуться в страну в качестве влиятельного политика и публично заявить о подобных намерениях. Россиянам следует излечиться от империалистической болезни, в чем помогут им либо оккупационные администрации, либо инициативы со стороны порабощенных народов. Об этом заявил украинский историк, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В чате на Главреде он рассказал о том, что России нужен политик, который дал бы всем порабощенным народам шанс построить свои суверенные и независимые государства.

По мнению историка, таким политиком мог бы стать Гарри Каспаров, однако у него мало шансов получить серьезное влияние в стране.

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"Например, Гарри Каспаров – он готов говорить о независимости порабощенных народов России. Но я не представляю его возвращения в Россию в качестве влиятельного политика, а, тем более, политика, который сможет в России все это публично заявить. Очевидно, что у него нет никаких шансов", - считает Вятрович.

Как полагает он, россияне сами должны проявлять инициативу в данном направлении и излечиться от империалистической болезни. Лечением может стать появление оккупационных администраций, которые будут представлять государства-победители России, либо желание самих порабощенных народов получить свою субъектность.

"Поэтому инициатива должна исходить не от россиян, которые неспособны избавиться от империалистической болезни. Российское общество безнадежно больно. Единственное лечение, которое может подействовать – стороннее лечение: либо со стороны государств, которые одержат победу над Россией и установят соответствующие оккупационные администрации, либо со стороны порабощенных народов, которые приобретут свою субъектность при переформатировании России", - объяснил Вятрович.

Также он добавил, что таким политикам в России, как Алексей Навальный, пока не удалось излечиться от российского империализма.

"Тому же Каспарову был дан шанс на персональном уровне излечиться от империализма непребывание в российской среде. Он за несколько лет получил карантин, достаточный для того, чтобы избавиться от империализма. Другим российским политикам, тому же Навальному, еще далеко до того, чтобы выздороветь и излечиться от российского империализма", - подчеркнул Владимир Вятрович.

Кризис в России и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что ситуация внутри России обостряется. Усиливается конфликт между Минобороны оккупантов и главарем боевиков Вагнера Пригожиным. Согласно прогнозу Подоляка, страну-агрессора РФ уже в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что распад России уже начался. По мнению чиновника, теперь нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как считает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы к свержению Путина.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что вероятность распада России действительно стала высокой. Украинцы показали порабощенным РФ народам, что российское государство можно побороть.

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Война России против Украины: