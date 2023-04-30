Известный украинский журналист получил смертельное ранение на фронте

С самого начала полномасштабного российского вторжения Мукан вступил в добровольческий отряд и воевал против российских оккупантов.

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На войне погиб журналист-военный Владимир Мукан / Facebook Владимира Мукана

В тяжелых боях за Украину погиб известный украинский журналист и военный Владимир Мукан. Жизнь защитника оборвалась 29 апреля во время выполнения боевого задания в самой горячей точке фронта – Бахмуте. Соответствующее сообщение появилось на странице защитника в Facebook.

"29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевого задания героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ. Дата и время прощания с Владимиром будет сообщена позже", - говорится в сообщении.

До войны 35-летний Мукан работал журналистом и редактором в "Газете по-украински", журнале "Страна" и интернет-портале Gazeta.ua. Несколько лет был соорганизатором крупнейшего ретро фестиваля в Украине Old Car Land.

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С самого начала полномасштабного российского вторжения Мукан вступил в добровольческий отряд и воевал против оккупантов, защищая нашу страну, сначала в районе Попасной, а затем на Харьковщине.

21 апреля защитник получил звание офицера Вооруженных сил Украины. На своих страницах в социальных сетях он выразил гордость по поводу получения этого звания именно в такое сложное для нашего государства время.

"Стал офицером Вооруженных сил Украины! Никогда не думал, что буду военным. Но выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении", - писал тогда Мукан.

На известие о гибели Владимира Мукана отреагировал его коллега-журналист Эльдар Сарахман.

"Наш прекрасный друг, журналист. Последний звонок за день до. Ты все чувствовал. Не знаю, что написать. Володя, Володя...", - написал он в Facebook.

Напомним, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины - Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб защитник Украины Гайк Хачатрян. Воин был жителем села мирков Волынской области. Он погиб вблизи поселка Ямполь - в его окоп попала мина.

Смотрите видео ТСН - вблизи Кременной погиб журналист по псевдо "Бонд":

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