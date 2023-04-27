В Виннице тысячи людей прощались с 29-летним героем-земляком, погибшим под Бахмутом

В Виннице попрощались с 29-летним офицером штурмовой бригады. С фронта его ждали мать и беременная жена.

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Винничане провели в последний путь 29-летнего бойца / скриншот: ТСН

В Виннице в последний путь отправили Дениса Бабия - офицер 3-й штурмовой бригады погиб на Бахмутском направлении. Денис был лидером "ультрасов" винницкой "Нивы", поэтому с ним попрощались на стадионе. Там впервые звучали не футбольные лозунги, а клятва украинских бойцов.

Несколько часов под дождем тысячи винничан шли на стадион, чтобы отдать последнюю дань герою-земляку. Денис Бабий был заядлым футбольным болельщиком, одним из лидеров фанклуба команды "винницкая Нива". Без его поддержки на трибунах не прошел ни один матч, рассказывают друзья. Поэтому попрощались с ним тоже символично-на футбольном поле, передает ТСН.

С началом полномасштабного вторжения россиян Денис оставил свой бизнес и фан-деятельность и присоединился к киевской теробороне, чтобы остановить продвижение оккупантов на пути в столицу.

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"Внес весомый вклад в будущую победу. В селе Мощун он взял на себя командование ротой, и само село Мощун было удержано", - рассказывает побратим Андрей.

Позже он присоединился к полку "Азов" и воевал на Восточном фронте - Мариуполь, Запорожье и Донетчина. На передовой, рассказывают военные, его любили и уважали. В сети есть много видео, где молодой командир "Трейн" постоянно шутит и подбадривает, как футболистов, своих собратьев.

Его последний бой был 21 апреля под Бахмутом. Денис погиб, выполняя боевое задание.

Смотрите видео, как в Виннице попрощались с погибшим героем Денисом Бабием:

На стадионе, в секторе, где болел Денис, планируют установить памятный знак, говорят в футбольном клубе. Похоронили героя на Аллее славы. У него остались мама и беременная жена.

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