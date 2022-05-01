В боях с российскими оккупантами погиб легендарный "киборг" с позывным "Багдад"

У него осталась жена и двое маленьких дочек.
В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Руслан Боровик. Мужчина защищал нашу страну с 2014 года, прошел через ад в Донецком аэропорту. 24 февраля он сразу же отправился на фронт.
Трагическую новость в Facebook сообщила журналистка Андриана Била.
Боровик дважды принимал участие в миссиях в Ираке в 2004-2005 годах, поэтому позже и получил позывной "Багдад" (столица этой страны). Потом мужчина много лет работал инкассатором в банке.
В 2014 году он был мобилизован в ряды ВСУ, проходил службу в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады (теперь Десантно-штурмовые войска), был гранатометчиком. Во время боев за ДАП "Багдад" был ранен в ногу.
У него осталась жена и двое маленьких дочек. В 2020 году в День Независимости 24 августа его дочь Анна приняла участие в Марше защитников Украины. Ее фото в тот день стало историческим.
Ранее мы рассказывали, что раненый боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергей с перебитыми ногами преодолел 6 км, чтобы добраться до позиций ВСУ.
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