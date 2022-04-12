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Украинский танкист, которого считали погибшим, прополз с перебитыми ногами 6 км и выжил

12 апреля 2022, 07:23

Почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью он скрывался от врагов.

Украинский танкист прополз с перебитыми ногами 6 км и выжил / УНИАН, facebook.com/28brigade

Раненый боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергей с перебитыми ногами преодолел 6 км, чтобы добраться до позиций ВСУ.

Невероятную историю спасения танкового механика опубликовали в пресс-службе бригады.

Его танк был первым в колонне

Сергей – механик танка Т-64 – ехал первым в колонне. Танк бойца взорвался на мине. Боец пришел в себя, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что нужно срочно убираться.

Сергей смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Однако услышал очередные взрывы, выстрелы, грохот приближающегося вражеского танка. Военный начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них.

Подумали, что он уже мертв

Оккупанты подумали, что боец 200-й и убрались прочь, но начался очередной бой.

Почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью он скрывался от врагов. Несмотря на это, он решил добираться до своих.

Со страшной болью в перебитых ногах, горячкой и жаждой Сергей прошел 6 километров.

Читайте такжеУничтожил генерала и много бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о героизме раненого украинского снайпераДобравшись до "высоты" он сумел найти мобильную связь и позвонить побратимам. Объяснив свое местонахождение, боец из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи.

Военные успели вовремя забрать Сергея, когда у него уже не было сил даже сказать слово. Сейчас им занимаются медики.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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