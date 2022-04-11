"Раненых лошадей пристреливают": командир РФ застрелил солдата на глазах у других

Войска России / Reuters

Российские командиры убивали раненых солдат. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как говорит Денисова в интервью LB.ua, она лично общалась с военнопленными россиянами.

"В Киеве я видела своими глазами 34 военнопленных — 24 рядовых и 10 офицеров. Я лично с ними общалась. По Женевской конвенции, офицеры и рядовые должны содержаться отдельно. Поэтому они находятся в двух камерах по 24 и 10 человек", — сказала Денисова.

Денисова рассказала, что была в ужасе от внешнего вида российских пленных.

"Поражена внешним видом представителей "второй армии мира". Некоторые из них были в резиновых сапогах", - говорит она.

Уполномоченная ВР по правам человека говорит, что подумала, что они где-то переобулись, но во время разговора с пленными выяснилось, что это их форма, чтобы ноги не промокли.

"Один из солдат рассказал страшные вещи об отношении собственных командиров к ним. Говорит, что когда попали в засаду, что-то взорвалось, и все разбежались. Собралась вместе только одна танковая часть. Их командир, подполковник, увидел раненого в ногу солдата и застрелил его из словами: "Раненых лошадей пристреливают", – отметила Денисова.

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Солдат, ставший свидетелем убийства сослуживца, сбежал и блуждал в течение нескольких дней, а затем сдался украинцам в одном из населенных пунктов.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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