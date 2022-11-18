На Луганщине российская бомба убила 4-летнюю девочку и ее родителей

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В Белогоровке Луганской области в результате вражеских атак погибла 4-летняя Виктория Мокрушина. Девочку вместе с ее родителями и братом убила российская бомба, которую оккупанты сбросили на учебное заведение.

Как пишет "Меморіал.uа", девочка вместе со своими родителями, братом и другими жителями поселка пряталась от российских обстрелов в подвале местной школы. 7 мая 2022 года российские военные сбросили бомбы на учебное заведение. В результате семья Мокрушиных погибла.

Всего под завалами в Белогоровке погибло более 20 гражданских людей. Их тела из-за постоянных обстрелов до сих пор не удалось вытащить спасателям.

Отмечается, что маленькая Виктория посещала детский сад. Там делала много аппликаций, рисовала, рассказывала стихи, изучала первые буквы. Девочка была милым, веселым и добрым ребенком, которого обожали родители и старший братик Саша. Вместе с семьей Виктория любила отдыхать в местном лесу, а также на берегу Северского Донца.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Запорожью в октябре погибла семья Ивановых – 12-летний Тимофей, 26-летняя Ксения и их родители - мама Юлия и отец Дмитрий. РФ выпустила по городу шесть ракет. Одна из них ударила по жилому дому в самом центре Запорожья. В результате взрыва упала середина здания, похоронив под собой жильцов нескольких этажей.

Ранее Главред сообщал, что в селе Федоровка Лозовской общины Харьковской области в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком - 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

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