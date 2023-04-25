"Ад" в Бахмуте: ближайшие бои за город будут самыми страшными – экс-командир Айдара

В ближайшее время можно ожидать наиболее интенсивных боев за Бахмут, не исключил Евгений Дикий.

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Евгений Дикий рассказал о боях за Бахмут / focus.ua, 59 омпбр

В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты захватили уже 90 процентов территории города, рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Бои продолжаются за руины бывшей городской застройки, и из них 90 процентов уже под россиянами, а 10 процентов продолжают удерживать наши защитники. Это - самые западные кварталы города, там, где высотная застройка. Итак, действия России характеризуются одним простым словом – дожать", — заявил он в интервью Главреду.

Он уверен в том, что ни один другой город до начала украинского контрнаступления россияне захватить никак не успевают, поэтому перед тем, как перейти к глухой обороне, они пытаются преподнести и своему электорату, и своим союзникам на Западе хоть какую-то победу.

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"И единственный кандидат на такую победу – это несчастный Бахмут, потому что дожать последние несколько кварталов города "вторая армия мира" еще способна", — пояснил собеседник.

Он считает, что захват Бахмута позволит оккупантам поднять боевой дух перед началом украинского контрнаступления.

"Но также им очень важно сделать это до 9 мая. Русские помешаны на сакральных датах, а 9 мая – это главная сакральная дата путинского режима и всего этого некрофильского культа, который фактически заменяет религию в современной России", — говорит эксперт.

Вместе с тем он не исключает, что в ближайшее время можно ожидать наиболее интенсивных боев за Бахмут.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

"Поэтому, думаю, ближайшие дни в Бахмуте будут еще более страшными, чем предыдущие. Но на самом деле там вообще ад – близкие контактные бои продолжаются за каждый дом, даже за отдельные подъезды каждого дома. Люди на людей, пехота на пехоту. Как говорил один мой друг, который сейчас там воюет, только в штыковую еще не ходили, а так все, как в кино. То есть реально страшные близкие бои, и в ближайшие дни они усилятся. Поэтому до 9 мая следует ожидать кульминации этой очень тяжелой для нас битвы", — добавил Дикий.

Смотрите видео о том, как Евгений Дикий рассказал Главреду о ситуации на востоке:

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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