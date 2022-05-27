"Какого черта у него до сих пор работает телефон?": генерал США назвал ошибки армии РФ в войне

Генерал США назвал ошибки армии РФ в войне / Reuters

Планирование войны против Украины в РФ проводилось на любительском уровне. Русские захватчики упустили много моментов, и во многих вещах просчитались.

Какие ошибки допустила РФ в войне, пояснил командующий войск США в Европе в 2014-2017 годах генерал Бен Ходжес в интервью для марафона "FreeДОМ". По его словам, таких ошибок было множество.

В самом начале широкомасштабного вторжения россияне не смогли выключить сеть и коммуникации в Украине. Поэтому президент Украины из Киева записывал на телефон и распространял обращения к украинцам.

"Помню, когда я впервые увидел президента Зеленского, кажется, это был четвертый день войны, он ходил по Киеву и записывал обращение на телефон, на мобильный. Я подумал: "Ух ты, как круто. Президент разговаривает со своим народом". А потом я подумал: "А какого черта у него до сих пор работает телефон?" Ну, то есть это была огромная ошибка русских", – рассказывает Ходжес.

Еще одна огромная ошибка – то, что оккупанты не смогли интегрировать воздушные, сухопутные, военно-морские силы и силы спецопераций, отмечает американский генерал. Он напомнил, что их спецназ украинские военные уничтожили, когда он пытался захватить аэродромы

Планирование РФ вторжения в Украину Ходжес называет любительским.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, почему украинские власти не предупредили население заранее, что война точно будет, и не эвакуировала мирных жителей. В частности, по его словам, эвакуировать такое большое количество людей просто было некуда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война может завершиться за недели при одном условии – если мир объединится против российской агрессии против Украины.

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