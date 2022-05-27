Данилов объяснил, почему власть перед войной не предупредила и не эвакуировала украинцев/ УНИАН, Facebook ООС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, почему украинские власти не предупредили население заранее, что война точно будет, и не эвакуировали мирных жителей.

По словам Данилова, в таком случае в государстве просто начался бы хаос. Об этом он сказал интервью 24 каналу.

"Когда говорят, что власть должна была выйти и сказать, что завтра у нас будет война, представляете, что было бы с экономикой, что было бы на границах?", – отметил Данилов.

По его словам такой большой войны не было со времен Второй мировой. Поэтому эвакуировать такое большое количество людей просто было некуда.

"Когда говорят, что надо было заранее сделать эвакуацию, то напомню, что крайний раз такая ситуация была в 1939–1941 году. Никогда не было такой большой войны. Передвигать такое количество населения – это сложная вещь. И куда перемещать гражданское население, чтобы они были в безопасности? В город Льва летят ракеты, в другие города тоже", – сказал Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война может завершиться за недели при одном условии – если мир объединится против российской агрессии против Украины.

Напомним, в результате ракетного обстрела Днепропетровской области, который произошел утром в пятницу, 27 мая, по предварительным данным погибли 10 человек. Еще около 35 человек получили ранения. Вражеская ракета ударила по полигону Национальной гвардии под Днепром.

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