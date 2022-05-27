УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Если мир объединится против агрессии РФ, то война может завершиться за недели – Зеленский

27 мая 2022, 15:04

Чем быстрее из украинских земель выгонят российских оккупантов, тем надежнее будут защищены другие государства, говорит президент Украины.

false
Если мир объединится против агрессии РФ, то война может завершиться за недели – Зеленский/ Офис президента, Макс Левин

Если мир действительно объединится и будет честным относительно агрессии РФ против Украины, то скорость завершения этой войны будет измеряться даже не месяцами, а неделями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Индонезии. Соответствующее видео обнародовал Офис президента. Глава украинского государства подчеркнул, что от безопасности Украины сейчас зависит безопасность и всего мира.

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди везде в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старые времена. Если мир действительно будет объединенным и честным в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", – заявил Зеленский.

Новость дополняется…

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:04

Если мир объединится против агрессии РФ, то война может завершиться за недели – Зеленский

15:00

Джеджула подал в суд на свою бывшую

14:57

Альянс Украины, Британии и 5 стран: у Путина заявили об "ударе" по Евросоюзу

14:43

Инъекции для омоложения: дочери Путина в ФРГ провели "процедуру Кардашьян"Видео

14:39

Месть за Медведчука: стало известно, когда Путин начал готовиться к войне

Реклама
14:34

В РФ священники организовали соревнования по сбору автоматов и метанию гранатФото

14:10

"Взрыв, крики. Жена звонит – а он уже мертв": харьковчанин рассказал об ужасном обстреле городаВидео

13:58

Внешность Путина резко изменилась после вторжения РФ в Украину: врач рассказала о его состоянииВидео

13:58

Рашистов достали за 5 километров: Стугна "поджарила" САУ оккупантовВидео

13:55

Большая часть Лимана захвачена оккупантами - КириленкоВидео

13:47

В сети идентифицировали новую подругу Дантеса по татуировке

13:41

Заставляли выбирать, кого расстрелять первым: украинец рассказал о зверствах оккупантов на Черниговщине

13:32

Дать по зубам "крокодилу"-Путину: Джонсон призвал вооружить ВСУ мощными РСЗОВидео

13:20

"Платит налоги стране, из которой прилетают ракеты": Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ

13:18

Джонсон предложил Зеленскому Антанту ХХI века: плюсы и минусымнение

13:06

"ДНР" станет "ЖНР": на войну против Украины отправили почти всех мужчин из "республики"Видео

13:00

Погибли 10 человек, 35 раненых: последствия ракетного обстрела ДнепропетровщиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 мая 2022: Девам – тревоги, Козерогам – служебный роман, Рыбам – неожиданные встречи

12:58

Топливный кризис в Украине: цены на АЗС рекордно взлетелиВидео

12:49

"Кто, если не мы?": отец и сын Василии поехали на Донбасс гнать российскую нечисть из УкраиныВидео

Реклама
12:42

"Ты кто такой? Мы тебя заставим принять наши правила": депутат Госдумы РФ грубо оскорбил ШольцаВидео

12:23

Жесткий ответ на удар Солнцепека: у Зеленского потребовали дать Украине РСЗОВидео

12:05

6-летний Илья из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону: "я хотел бы, чтобы у детей не было войны"

12:02

В Мариуполе обнаружен огромный могильник: 70 погибших закопали без опознанияВидео

11:56

Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС - СМИВидео

11:55

Ликвидированы двое ротных РФ: новые детали прорыва оккупантов в СеверодонецкВидео

11:34

Почему в РФ до сих пор "маринуют" Ленина и боготворят Путина: историк объяснил страх россиян

11:27

Взлет тарифов на отопление: в Нафтогазе ответили на слухи о трехкратном повышении ценВидео

11:24

Москва в отчаянии, или Почему Россия хочет застолбить оккупированные территории в Украинемнение

11:19

Легкая мишень: 50-летние танки РФ Т-62 очень уязвимы для противотанковых средств – разведка Британии

10:58

Бунт в РФ: в Приморье депутаты потребовали прекратить войну в Украине

10:40

Наргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа: "они проститутки!"

10:37

Джонсон предложил Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС - СМИВидео

10:23

Пули попали в ноги, легкие, печень: украинец под шквальным огнем вывозил людей из горячих точек

10:09

Гороскоп на сегодня, 27 мая 2022: Львам – долги, Девам – большое везение, Козерогам – судьбоносная встреча

10:08

"Дорогая доченька, Стефания!": жена Сергея Притулы впервые показала их младшую дочь

09:59

В разведке предупредили о затяжной войне с оккупантами РФ и назвали причинуВидео

09:36

Победа будет тогда, когда последний сапог российского захватчика выйдет из Украины, включая Крым - ДаниловВидео

09:25

ВСУ уничтожили ударный вертолет РФ Аллигатор за $10 млнВидео

09:21

Малыша взрывной волной отбросило на крышу: во время обстрела Харькова погиб отец и 5-месячный ребенокВидео

Реклама
09:16

Если Украина уступит Юг и Донбасс Кремлю, Запад этого не проститмнение

08:57

"Охота" из засады: десантники ВСУ сожгли десятки танков и БМП оккупантовВидео

08:48

Будет очень много жертв: астролог назвал города Украины, над которыми нависла серьезная угрозаВидео

08:32

Оккупанты прорвались в Северодонецк: ВСУ выбивали диверсантов РФВидео

08:24

"Ситуация становится более запутанной": в Пентагоне оценили успехи ВСУ и армии РФ на ДонбассеВидео

07:55

Мощные взрывы в Днепре: РФ атаковала город ракетами - первые подробности

07:55

ВСУ отражают атаки оккупантов на четырех направлениях, РФ пытается создать "котел" под БахмутомВидео

07:29

"Убийцы С-400 и Искандеров": США готовятся утвердить передачу Украине дальнобойных MLRSВидео

06:59

"Ситуация хуже, чем говорят": Кулеба рассказал, какое оружие больше всего нужно УкраинеВидео

06:38

Угроза для Киева со стороны РФ отныне будет всегда: Арестович назвал причинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять