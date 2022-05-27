Если мир объединится против агрессии РФ, то война может завершиться за недели – Зеленский/ Офис президента, Макс Левин

Если мир действительно объединится и будет честным относительно агрессии РФ против Украины, то скорость завершения этой войны будет измеряться даже не месяцами, а неделями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Индонезии. Соответствующее видео обнародовал Офис президента. Глава украинского государства подчеркнул, что от безопасности Украины сейчас зависит безопасность и всего мира.

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди везде в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старые времена. Если мир действительно будет объединенным и честным в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", – заявил Зеленский.

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