Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Москвой: в РФ ответили

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться, пока не вернет свои территории и отметил, эта стадия войны может перейти в формат переговоров между президентами, когда Украина поймет, что сама Россия продемонстрирует желание выйти из кровавой войны.

Как подчеркнул он в ходе Украинского завтрака в Давосе, переговоры могут начаться, когда РФ отведет войска на линию 24 февраля.

В Министерстве иностранных дел России ответили на условия президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров. Там назвали его слова "неконструктивными", сообщает РИА Новости.

"Заявление Зеленского о готовности вернуться к переговорам только в случае возвращения российских войск на позиции 24 февраля нельзя назвать конструктивным", - сказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

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Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что переговоры о прекращении войны можно вести только с президентом РФ Владимиром Путиным.

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