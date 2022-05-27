Победа будет тогда, когда последний сапог российского захватчика выйдет из Украины, включая Крым - Данилов

Данилов назвал условие окончания войны / скриншот, УНИАН

Победой Украины в войне против России можно будет считать, когда наши военные выйдут на границы нашей страны, включая аннексированный Крым.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В комментарии "24 каналу" он отметил, что не относится к тем людям, которые говорят, что враг слаб и не с кем бороться.

"Враг ведь сильный и коварный. И говорить обществу, что у нас все хорошо, это себя вводить в заблуждение", - считает секретарь СНБО.

Данилов считает, украинцам не стоит говорить, что все уже почти закончилось, и победа близка.

"Победа будет тогда, когда мы выйдем на границы нашей страны, когда последний сапог российского захватчика выйдет из нашей территории, включая Крым. Тогда это будет победа, и можно будет сказать, что мы справились с задачей", - заявил он.

К тому времени, по его словам, нам нужно ежедневно бороться и уничтожать пришедших на нашу землю оккупантов.

Поставки оружия в Украину

Секретарь СНБО рассказал, что на сегодняшний день оружие есть, оно постепенно поступает в Украину, хотя не так быстро, как нам бы хотелось.

Читайте такжеО контрнаступлении говорить еще рано: Жданов назвал варианты освобождения Украины от оккупантов"Конечно, было бы лучше, если бы западные партнеры нам поверили и предоставили оружие еще до 24 февраля. Но этого не вышло. Это началось после того, как они увидели, что мы не сдались и боролись с почти голыми руками", - заявил Данилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Давосского форума заявил, что получение немецких танков Leopard остается в мечтах украинской армии, а наиболее реалистичным сценарием является то, что Украина получит от Германии бронетранспортеры Marder.

Также сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

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