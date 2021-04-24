"Каналы Медведчука" работают в Украине, несмотря на блокировку YouTube

YouTube не смог полностью заблокировать "каналы Медведчука" в Украине / УНИАН

Всемирный видеохостинг YouTube заблокировал каналы 112, ZIK и NewsOne на территории Украины. Однако, как выяснилось, под блокаду не попали трансляции, три новых ютуб-канала с аналогичными названиями, а также YouTube-канал Перший незалежний. При этом перейти к просмотру забаненных каналов можно используя VPN или же сменив локацию, используя Google-аккаунт.

В частности, каналы 112, ZIK и NewsOne действительно формально заблокированы на YouTube. При переходе по ссылкам можно увидеть следующую надпись: "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране".

Если включить VPN, каналы снова доступны к просмотру.

Кроме того, если в поисковой строке YouTube ввести запрос, к примеру, "112", то можно увидеть трансляцию канала Первый независимый, которая открыта и доступна к просмотру. Причем трансляция идет с заблокированного в Украине 112.Читайте такжеВ Минкульте отреагировали на блокировку Youtube "каналов Медведчука"

Помимо этого, Перший незалежний создал три дополнительных канала на YouTube, которые не заблокированы, и где доступны для просмотра трансляции. Это 112 UA, ZIK UA TV, и NEWSONE UA TV.

"Все действия Банковой абсолютно бессмысленны, так как мы открыли новые площадки, с которых украинские зрители могут получать новую информацию", - утверждают в пресс-службе канала и уточняют, что они уже обратились с апелляцией в офис YouTube в Дублине.

Примечательно, запрет также обходится при помощи Google-аккаунта. Для этого в YouTube меняется местоположение с Украины на другую страну и канал начинает работать.

Напомним, на базе телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, а также на их YouTube-каналах, после февральской блокировки идет трансляция нового канала медиагруппы – Перший незалежний.

Блокировка "каналов Медведчука" в Украине