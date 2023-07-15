Кассетные боеприпасы вызвали истерику в РФ: эксперт пояснил, как они изменят войну

Решение союзников передать кассетные боеприпасы Украине вызвало истерику в России.

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Россия, Катков / https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

Россия нервничает из-за передачи кассетных боеприпасов Украине, при этом они, конечно, не говорят о том, что РФ крайне активно сама использует эти снаряды, заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

В интервью Главреду эксперт отметил, что Россия, Украина, США не являются и членами, как и определенное количество стран НАТО. Причем чем ближе эти страны находятся к РФ, тем меньше подписантов этой конвенции.

"Китай также не является членом этой конвенции, поэтому в этих условиях довольно сложно это оценивать. Тем более, что она писалась из опыта конфликтов малой интенсивности – в Ираке, Афганистане, которые продолжались десятилетиями. А в случае полномасштабных боевых действий, войны высокой интенсивности воевать и не использовать кассетные боеприпасы против страны, которая их использует – это все равно что выходить на ринг против человека с кастетом и ножом в боксерских перчатках", - пояснил эксперт.

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Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Кассетные боеприпасы для Украины

Президент США Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Отметим, Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

Позднее министр обороны США Ллойд Остин обосновал решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы тяжелыми боями, которые сейчас ведут ВСУ против русских оккупантов.

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