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Киевским работникам сегодня подарили короткий рабочий день

12 марта 2021, 14:22
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Причиной такой просьбы стало резкое ухудшение погоды в Киеве: ожидается сильный ветер и снижение температуры, возможен снегопад.

Новости Киева В столице сегодня короткий рабочий день что случилось
Новости Киева: В столице сегодня короткий рабочий день - что случилось / УНИАН

12 марта погодные условия подарили работникам в Киеве короткий рабочий день. С призывом отпустить сотрудников домой пораньше обратился к руководителям предприятий мэр столицы Виталий Кличко.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", – написал он в своем Telegram-канале.

Причиной такой просьбы стало резкое ухудшение погоды в Киеве: ожидается сильный ветер и снижение температуры, возможен снегопад.

Читайте такжеКогда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодаетПоэтому, чтобы предотвратить заторы на дорогах и развести во времени нагрузку на общественный транспорт Киева, мэр и просит отпустить людей домой пораньше.

Также Кличко попросил всех киевлян без острой нужды не ехать в город, а сидеть дома.

Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

Погода в Украине: новости

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  • Кроме того, синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: прогнозируется снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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