Киевским работникам сегодня подарили короткий рабочий день

Новости Киева: В столице сегодня короткий рабочий день - что случилось / УНИАН

12 марта погодные условия подарили работникам в Киеве короткий рабочий день. С призывом отпустить сотрудников домой пораньше обратился к руководителям предприятий мэр столицы Виталий Кличко.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", – написал он в своем Telegram-канале.

Причиной такой просьбы стало резкое ухудшение погоды в Киеве: ожидается сильный ветер и снижение температуры, возможен снегопад.

Читайте такжеКогда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодаетПоэтому, чтобы предотвратить заторы на дорогах и развести во времени нагрузку на общественный транспорт Киева, мэр и просит отпустить людей домой пораньше.

Также Кличко попросил всех киевлян без острой нужды не ехать в город, а сидеть дома.

Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

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