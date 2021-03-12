Киевским работникам сегодня подарили короткий рабочий день

Причиной такой просьбы стало резкое ухудшение погоды в Киеве: ожидается сильный ветер и снижение температуры, возможен снегопад.
12 марта погодные условия подарили работникам в Киеве короткий рабочий день. С призывом отпустить сотрудников домой пораньше обратился к руководителям предприятий мэр столицы Виталий Кличко.
"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", – написал он в своем Telegram-канале.
Причиной такой просьбы стало резкое ухудшение погоды в Киеве: ожидается сильный ветер и снижение температуры, возможен снегопад.
Читайте такжеКогда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодаетПоэтому, чтобы предотвратить заторы на дорогах и развести во времени нагрузку на общественный транспорт Киева, мэр и просит отпустить людей домой пораньше.
Также Кличко попросил всех киевлян без острой нужды не ехать в город, а сидеть дома.
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