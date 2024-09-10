Ключевые бои состоятся весной 2025 года: Гетьман сказал, когда закончится война

Решающие боевые действия могут произойти весной 2025 года. Если Украина будет готова к этим боям благодаря поддержке партнеров, то сможет одержать победу. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.
"По большому счету, война тогда и закончится. Конечно, еще какие-то локальные столкновения могут продолжаться. Но все ожидают боя, настоящего и мощного, весной следующего года. Даст Бог, победим. И тогда можно будет ожидать, что война закончится в 2025 году", - отметил майор ВСУ.
По его словам, в случае, если не произойдет большого боя, а будут происходить локальные бои на тактическом уровне, война может затянуться еще на несколько лет.
Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
План победы Украины - новости по теме
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал о глобальном "плане победы" Украины в войне против России, который состоит из пяти пунктов. Он отметил, что операция ВСУ в Курской области является частью этого плана.
Также Зеленский заявил, что во время встречи с делегацией Конгресса США обсуждал план победы для Украины. Он добавил, что все шаги плана будут представлены президенту США Джо Байдену и кандидатам Дональду Трампу и Камале Харрис.
Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать Украине военную помощь для завершения войны с Россией. Он отметил, что поддержка Украины является критически важной для достижения справедливого мира.
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