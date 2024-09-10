Ключевые бои состоятся весной 2025 года: Гетьман сказал, когда закончится война

Война может длиться еще не один год, если крупное столкновение не произойдет, а будут продолжаться локальные бои на тактическом уровне, заявил Алексей Гетьман.

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Западная помощь поможет Украине победить / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, facebook.com/alexeyhetman

Решающие боевые действия могут произойти весной 2025 года. Если Украина будет готова к этим боям благодаря поддержке партнеров, то сможет одержать победу. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

"По большому счету, война тогда и закончится. Конечно, еще какие-то локальные столкновения могут продолжаться. Но все ожидают боя, настоящего и мощного, весной следующего года. Даст Бог, победим. И тогда можно будет ожидать, что война закончится в 2025 году", - отметил майор ВСУ.

По его словам, в случае, если не произойдет большого боя, а будут происходить локальные бои на тактическом уровне, война может затянуться еще на несколько лет.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

План победы Украины - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал о глобальном "плане победы" Украины в войне против России, который состоит из пяти пунктов. Он отметил, что операция ВСУ в Курской области является частью этого плана.

Также Зеленский заявил, что во время встречи с делегацией Конгресса США обсуждал план победы для Украины. Он добавил, что все шаги плана будут представлены президенту США Джо Байдену и кандидатам Дональду Трампу и Камале Харрис.

Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать Украине военную помощь для завершения войны с Россией. Он отметил, что поддержка Украины является критически важной для достижения справедливого мира.

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