Когда Украина и Россия подпишут мирное соглашение: Ким назвал ключевое условие

Виталий Ким / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано только тогда, когда стране-агрессору будет невыгодно вести войну.

Все войны заканчиваются подписанием либо капитуляции, либо мирного соглашения, сказал Ким в интервью РБК-Украина.

"Но на переговорный процесс, на мирное соглашение выходят только тогда, когда воевать или бессмысленно, или невыгодно", - отметил он.

Украина заинтересована в том, чтобы прекратить огонь хоть сегодня, потому что гибнут гражданские люди.

"С их стороны – они хотят что-то доказать и так далее. Но когда наступит момент, когда им будет невыгодно продолжать войну – тогда будет более реальным подписание мирного соглашения", - считает глава Николаевской ОВА.

Ранее Виталий Ким заявлял, что война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.

По словам Зеленского, идея провести прямые переговоры с Путиным актуальна и сегодня, даже после военных преступлений в Буче и Краматорске.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Россия хотела бы завершить войну против Украины, поскольку проигрыши в боях с силами украинской обороны и санкции наносят удар по общественно-политической ситуации в российском государстве.

По словам Арестовича, сейчас в Кремле стремятся к тому, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским состоялась хотя бы с какой-нибудь силовой позицией. Пока у россиян есть иллюзия захвата Мариуполя, Путин может приехать с планом поторговаться относительно условий своего проигрыша на не таких позорных позициях.

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