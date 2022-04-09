Когда Украина и Россия подпишут мирное соглашение: Ким назвал ключевое условие

Все войны заканчиваются подписанием капитуляции или мирного соглашения. Но на переговорный процесс выходят тогда, когда воевать или бессмысленно, или невыгодно.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано только тогда, когда стране-агрессору будет невыгодно вести войну.
Все войны заканчиваются подписанием либо капитуляции, либо мирного соглашения, сказал Ким в интервью РБК-Украина.
"Но на переговорный процесс, на мирное соглашение выходят только тогда, когда воевать или бессмысленно, или невыгодно", - отметил он.
Украина заинтересована в том, чтобы прекратить огонь хоть сегодня, потому что гибнут гражданские люди.
"С их стороны – они хотят что-то доказать и так далее. Но когда наступит момент, когда им будет невыгодно продолжать войну – тогда будет более реальным подписание мирного соглашения", - считает глава Николаевской ОВА.
Ранее Виталий Ким заявлял, что война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.
По словам Зеленского, идея провести прямые переговоры с Путиным актуальна и сегодня, даже после военных преступлений в Буче и Краматорске.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Россия хотела бы завершить войну против Украины, поскольку проигрыши в боях с силами украинской обороны и санкции наносят удар по общественно-политической ситуации в российском государстве.
По словам Арестовича, сейчас в Кремле стремятся к тому, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским состоялась хотя бы с какой-нибудь силовой позицией. Пока у россиян есть иллюзия захвата Мариуполя, Путин может приехать с планом поторговаться относительно условий своего проигрыша на не таких позорных позициях.
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