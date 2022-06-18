Когда заработает ленд-лиз: в СНБО озвучили сроки

Алексей Данилов рассказал, когда заработает ленд-лиз / Фото twitter.com/WhiteHouse, УНИАН

Ленд-лиз от США, который должен упростить предоставление военной помощи Украине, еще не начал действовать. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для Украины решение, но существует определенная процедура, сказал Данилов в интервью LIGA.net.

"И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - отметил он.

По прогнозу секретаря СНБО, ленд-лиз начнет работать в июле-августе, возможно, в сентябре.

"Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудование для его изготовления, боеприпасы. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибра почти не осталось", - добавил Данилов.

Ленд-лиз для Украины

9 мая 2022 года президент США Джо Байден пописал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы в 2022-2023 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за принятие программы ленд-лиз.

8 июня советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украину уже начало поступать оружие по ленд-лизу.

Первые поступления тяжелого вооружения Украине от США в рамках ленд-лиза ожидаются в конце июня – начале июля. Сроки поставок затягиваются по причине сложности логистики, заявил военный эксперт Олег Жданов.

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