Первые партии оружия из США по ленд-лизу Украина получит конце июня – начале июля – Жданов

Сроки поставок вооружений Украине связаны со сложностями в логистике – Жданов / Коллаж Crown copyright, Главред

Оружие, которое поставляется Киеву уже сейчас, является грантовой помощью стран-участников формата Рамштайн, который также называют антипутинской коалицией. Первые поступления тяжелого вооружения Украине от США в рамках ленд-лиза ожидаются в конце июня – начале июля. Сроки поставок затягиваются по причине сложности логистики. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что для точного отсчета дней по запуску ленд-лиза нужно акцентировать внимание не на подписании Байденом соответствующего закона, а на визировании главой Белого дома закона о финансировании программы. Поэтому следует считать не с 9 мая, а с 15-16 мая.

Читайте такжеАрмия Украины может наносить удары по территории РФ, но Зеленский должен принять решение – Жданов"Надо еще немножко подождать. Ошибка в том, что все отталкиваются от даты 9 мая, когда Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. А на самом деле надо отталкиваться от того дня, когда Байден подписал закон о финансировании ленд-лиза. Именно в этот день американская пресса сообщила о том, что после подписания закона военнослужащие армии США начали отгрузку техники на судно обеспечения военно-морских сил США. Это где-то 15 или 16 мая была подпись, началась отгрузка", - объяснил Жданов.

По словам эксперта, сроки поставок затягиваются из-за сложностей с логистикой.

"Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина", - сказал он.

Как полагает Жданов, первые поступление оружия в рамках ленд-лиза можно ожидать через несколько недель.

"Где-то к концу июня – началу июля мы можем ждать первые поступления ленд-лиза в Украину", - подчеркнул Олег Жданов.

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Поставки оружия Украине в рамках ленд-лиза

Президент Владимир Зеленский 7 июня сказал, что ВСУ пока не могут перейти к контрнаступательной военной операции. У украинских войск недостаточно оружия. Российские оккупационные подразделения обладают преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 8 июня заявил, что Киев уже начал получать оружие по программе ленд-лиза. По его словам, норвежские гаубицы М-109 уже задействованы в боях. Остальные поставки оружия ожидаются в начале июля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что у России тотальное преимущество в артиллерии на Донбассе. Дипломат призвал Запад усилить поставки вооружений Киеву. Глава МИД Украины подчеркнул, что без усиления военной помощи ВСУ будет сложно противостоять наступлению российских войск, не говоря уже о переходе в контрнаступление.

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