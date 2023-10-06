'Критический момент' в помощи от Запада: эксперт объяснил, что это означает для Украины

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Куликрассказал, как стоит относиться к заявлениям некоторых стран, в частности к заявлению Литвы о наступлении "критического момента" в помощи Украине. Что это для Украины будет означать на практике.
"Здесь не стоит вдаваться в алярмизм. Мы понимаем, что есть определенные волны настроений и политических симпатий, есть ресурс прочности или готовность играть в долгую в поддержке Украины", - считает эксперт.
Кулик подчеркнул, что объем помощи, которую мы получаем от Европейского Союза и США не является бесконечным - могут быть как пики активной поддержки, так и марианские впадины в не пользу Украины. Но стратегически коллективный Запад, как бы условно ни звучал этот термин, видит Украину точкой поддержки и страной, которая должна быть его частью.
"В Брюсселе, Вашингтоне, Париже, Берлине, Варшаве и других странах понимают, что Украина, воюя с Россией, защищает и их. Поэтому полностью оставить нас без помощи они не собираются, даже если Зеленский лично перессорится с Туском, Шольцем и еще кем-то. Это проблема не межличностная и даже не проблема политической партии во время предвыборной кампании - это институциональный вопрос",- добавил он.
Кулик пояснил, что на уровне глубинной державы условного коллективного мероприятия у нас будет поддержка. Ведь логика исторического процесса глобального противостояния Запада и России так или иначе будет подталкивать даже не дружески настроенные режимы или политические системы на Западе к поддержке Украины.
"Возможно уменьшение ее объема, и тогда уже будет вопрос к украинской власти относительно того, насколько эффективно мы эту помощь используем - или мы ее проедаем и расстреливаем, или аккумулируем, чтобы пережить сложные времена", - подытожил эксперт.
Напомним, что армия США передала ВСУ боеприпасы, которые забрала у Ирана. Украинская армия в ближайшее время сможет получить тысячи конфискованного иранского оружия и патронов от США, сообщают американские журналисты.
Дипломат объяснил, почему Германия передала партию нерабочих Leopard. Огрызко прокомментировал информацию Spiegel, что Украина "забраковала" часть переданных немецких танков, потому что те нуждались в капитальном ремонте.
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