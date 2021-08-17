Кулеба назвал условие переговоров с Россией по Крыму

Кулеба высказался о Крымской платформе / УНИАН

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заявил, что Украина не направляла России официального приглашения на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.

По словам министра, Украина готова говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках этой платформы.

"Официальное приглашение мы не высылали. Но Россия с самого начала отказалась, когда было публично объявлено о проведении Крымской платформы", - сказал он, передает Украина 24.

Министр пояснил, что Россия с самого начала отказалась взаимодействовать с Крымской платформой, но украинская сторона была бы не против обсудить деоккупацию Крыма с Москвой.

"Она сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, но тема этого разговора может быть только одна - путь и график деоккупации Крыма", - подчеркнул Кулеба.

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Крымская платформа - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей пресс-конференции заявил, что саммит Крымской платформы, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы деоккупации полуострова, состоится 23 августа в Киеве. Украинские власти ожидают приезда на мероприятие высокопоставленных гостей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что Россия серьезно противостоит Крымской платформе и пытается работать над дискредитацией инициативы Киева.

Представитель президента Украины в автономной республике Крым Антон Кориневич говорил, что по итогам саммита Крымской платформы будет подписан документ, в котором участники мероприятия зафиксируют шаги по созданию условий для возвращения полуострова под политический контроль Киева.

28 июля Кулеба объявлял, что детали политической декларации по Крыму уже практически согласованы.

В МИД также подчеркивали, что на саммит Крымской платформы в Киев приедут представители 40 государств и организаций.