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"Лукашенко будет больно": Кулеба ответил на приглашение боевиков "ЛНР" в Минск

4 июня 2021, 13:38
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Глава МИД пригрозил мерами за неуважение территориальной целостности Украины.

Кулеба пригрозил Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

В случае приглашения боевиков "ЛДНР" в Минск режим Александра Лукашенко получит ответ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, но будет вынужден отвечать на враждебные шаги Беларуси.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что есть вещи, которые Украина не прощает.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических", - заявил глава МИД.

Кулеба добавил, что сейчас дипломатических каналов между Украиной и Беларусью нет, как нет и политического диалога между странами, ведь Киев не признал Лукашенко президентом.

Накануне Верховная Рада Украины приняла постановление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

В документе, одобренном 280 народными депутатами, решительно осуждаются действия власти Беларуси о принудительной посадке пассажирского компании Ryanair и задержании оппозиционного блогера Романа Протасевича.

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Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.

26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.

Александр Лукашенко Дмитрий Кулеба новости Украины новости Беларуси
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