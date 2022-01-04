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Медведчук пожаловался, что Швейцария аннулировала его дочери учебную визу

4 января 2022, 09:33
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Крестница Путина и дочь Виктора Медведчука в начале сентября 2021 года должна была ехать на учебу в Женевский университет.

Виктор Медведчук, суд
Виктора Медведчука подозревают в государственной измене / УНИАН

Лидер политсовета Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, рассказал, что Швейцария отменила учебную визу для его дочери Дарьи - крестницы президента страны-агрессора Владимира Путина.

По словам политика, его дочь окончила в Киеве английскую международную школу. Потом получила визу для обучения в Женевском университете.

"Да, дочь окончила школу в Украине, в Киеве и поступила, сдала экзамены в Женевский университет. Более того, обратилась, получила учебную визу. Все было нормально, и в начале сентября собиралась уезжать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована", — рассказал Медведчук в интервью заблокированному в Украине телеканалу UkrLive.

Комментируя ситуацию, кум Путина не смог удержаться от кремлевских лозунгов.

"Западный мир здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления – внешнего управления Соединенных Штатов и Запада. И буду выступать", — сказал Медведчук.

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Как сообщал Главред, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний - Медиахолдинг Новости, Тайм Медиа и Телепростир.

Читайте такжеМедведчук построил себе шикарный дворец в аннексированном Крыму - СМИЭти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, 112 Украина, Первый независимый и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.

Санкции против телеканалов введены на 5 лет.

Суд над Медведчуком

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.

13 мая 2021 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.

8 октября народному депутату Украины объявили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму. В Офисе генпрокурора уточнили, что новое подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.

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