Зеленский ввел санкции против двух новых телеканалов

Санкции против телеканалов / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Это каналы Первый независимый и UkrLive.

Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний.

Какие компании попали под санкции:

Медиахолдинг Новости;

Тайм Медиа;

Телепростир.

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, "112 Украина", Первый независимый и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Что предусматривают санкции

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.

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Санкции против телеканалов введены на 5 лет.

Дело Тараса Козака

Совет национальной безопасности и обороны Украины в феврале решил ввести санкции против каналов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака – NewsOne, ZIK и 112 Украина. Ограничительные меры введены на пять лет. Каналы Козака были заблокированы.

Нардепа называют другом Медведчука, поэтому каналы считают "медведчуковскими".

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Позже были введены санкции против самого кума Путина и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко. Под санкции попали их активы.

11 мая нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

20 мая по ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака.

Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.

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