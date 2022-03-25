Могильник российских сил: на Сумщине появилась "локальная Чернобаевка" с кучей разбитой техники РФ

ВСУ уже не раз разбивали врага в одном и том же месте, однако оккупанты снова и снова возвращаются на это "место смерти".
На Сумщине появилась своя "локальная Чернобаевка" – место, где уже неоднократно украинские военные разбивали силы врага.
Об этом сообщили в Facebook бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", которые держат оборону неподалеку от города Тростянец в Ахтырском районе.
Военные отмечают, что регулярно разбивают технику российских захватчиков в одном и том же месте, однако оккупанты с упрямой настойчивостью продолжают подвозить туда свою технику.
Защитники Украины также показали фотографии уничтоженной техники орков.
"На фото – разбитый НЛАВом российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где ранее неоднократно разбивали противника: здесь уже почили в Бозе пару российских БМП, танки, автомобильная техника. Но это почему-то не останавливает российских оккупантов: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают", – отметили в 93-й бригаде ВСУ "Холодный Яр".
Ранее сообщалось, что украинские разведчики захватили под Киевом командный пост российских войск Красуха-4. С его помощью российские захватчики мешали украинским войскам осуществлять радиотехническую разведку.
Напомним, в городе Баштанка в Николаевской области 78-летний дедушка с помощью коктейля Молотова поджег установку "Град" российских захватчиков. Дедушку Василия из-за почтенного возраста не взяли в тероборону, но когда завязался бой с оккупантами он сам бросился помогать.
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